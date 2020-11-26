Главный тренер сборной РФ по биатлону рассказал о коронавирусе в команде

У одного российского биатлониста и нескольких членов персонала выявлен коронавирус накануне этапа Кубка мира в Финляндии. О ситуации с коронавирусом в команде рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

"Сейчас команда находится на изоляции, по крайней мере до утра. Ждем решения финской стороны. Дело в том, что тестирования проводились и накануне, поэтому будет выноситься общее решение, не мы одни оказались в такой ситуации. Перед выездом в Контиолахти команда неоднократно в полном составе сдавала тесты на вирус. То есть мы основательно готовились к поездке, чтобы у нас не было никаких случайностей. Но случилось, как случилось, - сказал он в эфире "Матч ТВ".

Польховский отказался называть фамилию заболевшего спортсмена, однако ТАСС сообщил, что это может быть Антон Бабиков. Известно, что заболевание у всех проходит бессимптомно.

Также сообщается о том, что заболевшие выявлены в командах Латвии и Молдавии. Примут ли участие спортсмены из этих стран в гонках в Финляндии, станет известно позже.