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26.11.2020 09:20
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной РФ по биатлону рассказал о коронавирусе в команде

Текст: Максим Домчев

У одного российского биатлониста и нескольких членов персонала выявлен коронавирус накануне этапа Кубка мира в Финляндии. О ситуации с коронавирусом в команде рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Опубликовано расписание трех последних этапов Кубка мира по биатлону

"Сейчас команда находится на изоляции, по крайней мере до утра. Ждем решения финской стороны. Дело в том, что тестирования проводились и накануне, поэтому будет выноситься общее решение, не мы одни оказались в такой ситуации. Перед выездом в Контиолахти команда неоднократно в полном составе сдавала тесты на вирус. То есть мы основательно готовились к поездке, чтобы у нас не было никаких случайностей. Но случилось, как случилось, - сказал он в эфире "Матч ТВ".

Польховский отказался называть фамилию заболевшего спортсмена, однако ТАСС сообщил, что это может быть Антон Бабиков. Известно, что заболевание у всех проходит бессимптомно.

Также сообщается о том, что заболевшие выявлены в командах Латвии и Молдавии. Примут ли участие спортсмены из этих стран в гонках в Финляндии, станет известно позже.

Спорт Биатлон Пандемия коронавируса COVID-19

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