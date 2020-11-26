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26.11.2020 21:47
Рубрика: Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл главную опасность COVID-19

Текст: Ольга Игнатова

Быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в организме заболевших СOVID-19 является главной особенностью и опасностью коронавирусной инфекции.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Такое мнение высказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, из тех пациентов, которых не удается спасти, треть умирают в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. К летальности в первые часы пребывания в клиниках чаще всего приводит гипоксия и тромбоэмболии, а при поздней смертности у пациента возникают септические осложнения из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Проценко уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров.

"Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения", - цитирует главврача "Московский комсомолец". Такие опасные штаммы выявляются все чаще.

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. С начала эпидемии в России умерли от коронавируса уже более 38 тысяч человек.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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