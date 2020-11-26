Головченко и Рапота обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве

На наличие "нового импульса в развитии Союзного государства" обратил внимание премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи в четверг с государственным секретарем СГ Григорием Рапотой.

В ходе заинтересованного диалога, сообщает БЕЛТА, стороны рассмотрели большой перечень вопросов, включая развитие торгово-экономического сотрудничества. "В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства", - отметил глава белорусского правительства, обращаясь к своему визави.

Уточнив, что в текущем году, скорее всего, из-за эпидемии коронавируса не состоится очередное заседание Совета министров СГ, белорусский премьер предложил определить возможные сроки его проведения.

Головченко выразил удовлетворение содержанием деятельности группы высокого уровня, которая рассмотрела недавно на заседании очень большой спектр вопросов. Поскольку, сказал премьер, группа собирается встретиться еще и в этом году, "хотелось бы услышать от вас оценку ее работы".

Кроме того, он предложил рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году. "В целом хочется услышать ваши рекомендации, над чем надо внимательно поработать в ближайшее время", - резюмировал глава кабинета министров РБ.

Отметив важность аналогичных бесед, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, в свою очередь, подчеркнул, что они крайне "нужны, иначе просто затянется весь процесс". Он подтвердил Головченко, что группа высокого уровня проведет в декабре еще одно заседание. "И, конечно, все, что можно будет там решить, мы решим. Проводили эти заседания мы в онлайн-режиме, это стало для нас привычным форматом и работает хорошо, так как можно собрать любое количество участников", - добавил Рапота.