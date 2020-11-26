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26.11.2020 14:50
Рубрика: Власть

Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о закреплении в Семейном кодексе приоритета Конституции РФ. Как пояснили в Госдуме, документ утверждает в законодательстве новые конституционные нормы, которые отражают базовые ценности нашего общества - приоритет семьи и детства, сохранение традиционных подходов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Проект дополняет Семейный кодекс положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается. Определение противоречия международных норм российскому Основному Закону находится в компетенции Конституционного Суда.

Глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что в обновленной Конституции закреплены нормы о защите семьи, сохранении традиционных семейных ценностей, защите института брака как союза мужчины и женщины. Однако в ходе работы над проектом было решено, что закрепление в законодательстве универсального понятия "семья" вряд ли возможно. Дело в том, что данное понятие имеет различное содержание в зависимости от жизненных ситуаций и от целей правового регулирования. "Семьей, к примеру, могут считаться родители с детьми, или единственный родитель с ребенком, либо бездетные супруги, бабушки и дедушки с внуками, и т.д. и т.п. Вариантов может быть очень много", - объяснил парламентарий.

Тем не менее, продолжил он, новые конституционные нормы отражают базовые ценности нашего общества, основанные на морально-нравственных началах, гарантируют их незыблемость, закрепляют приоритет государственной политики - приоритет семьи и детства, сохранение традиционных подходов. В том числе речь о вопросах, касающихся регистрации брака. Так, в некоторых странах, к примеру, регистрируются браки, которые не могут быть признаны нашим законодательством, признается многоженство, либо установлен иной минимальный возраст вступления в брак - начиная с 12 лет.

"Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и интересов российских граждан в случаях применения к отношениям с их участием правил международных договоров, в истолковании, противоречащем Конституции России, а также основам правопорядка и нравственности, которых придерживается Российская Федерация", - резюмировал Павел Крашенинников.

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