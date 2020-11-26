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26.11.2020 15:49
Рубрика: Власть

Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря

Текст: Татьяна Замахина
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным по решению кабмина. Дело в том, что такое право у правительства уже есть, пояснили в ГД.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Законопроектом предусматривается, что один из выходных дней соответствующего календарного года переносится на 31 декабря, если этот день не является выходным. Делать это предлагалось нормативным правовым актом правительства РФ. При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней депутаты предложили сохранить в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

Фото: iStock
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Однако Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении отметил, что правительство РФ в рамках уже существующих полномочий наделено правом переносить один из выходных дней соответствующего календарного года на 31 декабря, если этот день не является выходным. Кабмин тоже представил отрицательный отзыв.

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным.

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