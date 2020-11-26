Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря

Законопроектом предусматривается, что один из выходных дней соответствующего календарного года переносится на 31 декабря, если этот день не является выходным. Делать это предлагалось нормативным правовым актом правительства РФ. При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней депутаты предложили сохранить в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

Однако Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении отметил, что правительство РФ в рамках уже существующих полномочий наделено правом переносить один из выходных дней соответствующего календарного года на 31 декабря, если этот день не является выходным. Кабмин тоже представил отрицательный отзыв.

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным.