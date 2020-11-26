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Рубрика: Экономика

Бюджет принят

Госдума утвердила рост пенсий и маткапитала
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Госдума завершила свою часть работы над главным финансовым документом страны. В четверг в третьем чтении принят новый бюджет, а также бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года. Дефицит казны не помешает выполнению всех социальных обязательств, в том числе вырастут пенсии и материнский капитал.

Россия эффективно преодолевает сложности в экономике из-за пандемии - "и делает это не за счет народа, как это было в 90-е", подчеркнул на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Все социальные обязательства будут выполнены за счет государства", - заявил он. Так, по сравнению с прошлым годом на 13% увеличены расходы на здравоохранение, что важно для борьбы с COVID. На эти цели будет направлено более 1,1 трлн рублей. Суммарно больше четверти бюджета пойдет на решение социальных вопросов.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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За счет новой методики ускоренными темпами будут расти МРОТ и прожиточный минимум - это, в частности, приведет к тому, что большее количество людей будут получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия. Следствием нового подхода станет рост социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. С 1 апреля 2021 года они вырастут на 2,6%, в 2022 году - на 8,5%, 2023 году - на 0,9%, гласит бюджет Пенсионного фонда. Так, на конец 2021 года соцпенсия составит 10 122 рубля. Напомним, что ее получают те, кто не добрал пенсионных баллов и нужный стаж для получения страховой пенсии.

Неработающие получатели страховых пенсий по старости получат индексацию выше инфляции - 6,3% в следующем году, а в 2022 и 2023 годах - 5,9% и 5,6% соответственно. Пенсия в среднем составит 17 444 руб­ля в следующем году, а в 2023 году - 19 297 рублей, сообщил депутатам глава Пенсионного фонда Максим Топилин. Он уточнил, что это будет 178 процентов от прожиточного минимума пенсионера. Ежегодное увеличение средних пенсий намечено с тем прицелом, чтобы к 2024 году довести их до 20 тыс. рублей.

В ходе дискуссии прозвучали вопросы об индексации пенсий работающим пенсионерам. "Насколько мне известно, и поручение такое действительно есть, и правительство работает, рассматривает разные варианты этих вопросов", - сказал Топилин.

Индексация пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%

Он также обратил внимание на возобновление индексации материнского капитала в 2021-2023 годах исходя из инфляции. В 2021 году - на 3,7%, в 2022 - 2023 годах - на 4%. Так, если право на материнский капитал возникло до конца 2019 года, а также при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2020 году, размер выплаты в 2021 году составит 483 881,83 рубля, в 2022 году - 503 237,10 рубля, в 2023 году - 523 366,58 рубля. А если начиная с 1 января этого года в семье появился второй ребенок, то в 2021 году капитал составит 639 431,83 руб., в 2022 году - 665 009,10 руб., в 2023 году - 691 609,46 руб.

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