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Рубрика: Власть

Госдума утвердила рост пенсий и маткапитала

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года в третьем чтении. Согласно документу, индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%. В 2022 и 2023 годах, гласит новый закон, страховые пенсии увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В итоге страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составят в среднем 17 444 рубля, а в 2023 году - 19 297 рублей, сообщил депутатам глава ПФР Максим Топилин. Он уточнил, что это будет составлять порядка 178 процентов от прожиточного минимума пенсионера. Ежегодное увеличение пенсии увеличивается с тем "прицелом", чтобы к 2024 году довести их до 20 тыс. рублей.

Фото: iStock
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В ходе обсуждения законопроекта, конечно, были вопросы и про индексацию пенсий работающим пенсионерам. "Насколько мне известно, и поручение такое действительно есть, и правительство работает, рассматривает разные варианты этих вопросов", - сказал Топилин.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6%. В 2022 году, согласно проекту, они будут проиндексированы на 8,5%, 2023 году - на 0,9%. Отметим, что такой вид пенсий положен тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и наработать необходимый стаж для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается в соответствии с прогнозом роста прожиточного минимума пенсионера. Профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов обратил внимание, что новый механизм исчисления данного показателя позволит индексировать социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению более ускоренными темпами, чем по действующему законодательству. Так, на конец 2021 года размер социальной пенсии составит 10 122 рубля - при таком же прожиточном минимуме пенсионера, отметила, выступая от комитета, депутат "ЕР" Светлана Бессараб.

Закон также предполагает, что размер материнского капитала в 2021-2023 годах будет проиндексирован исходя из инфляции. В 2021 году - на 3,7%, в 2022 - 2023 годах - на 4%. Так, если право на материнский капитал возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2020 году, размер выплаты в 2021 году составит 483 881,83 рубля, в 2022 году - 503 237,10 рубля, в 2023 году - 523 366,58 рубля.

А если, начиная с 1 января этого года, в семье появился второй ребенок, то в 2021 году капитал составит 639 431,83 рубля, в 2022 году - 665 009,10 руб., в 2023 году - 691 609,46 руб.

"Мы возобновили индексацию материнского (семейного) капитала, и это потребует увеличения расходов бюджета Пенсионного фонда на последующие годы. Данные расходы предусмотрены", - уточнил Максим Топилин.

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Среди прочего, в бюджете фонда запланированы расходы на единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. в 2021 году. Доходы Пенсионного фонда в 2021 году составят 9,1 трлн рублей, в 2022 году - 10 трлн и в 2023 году - 10,5 трлн рублей.

При формировании доходной части бюджета Фонда учтено продление "моратория" на 2022 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

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