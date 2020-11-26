Гражданам могут упростить упрощенное банкротство

За почти три месяца действия нового закона о внесудебном банкротстве физлиц с заявлениями о списании безнадежных долгов в МФЦ обратились свыше 4,5 тыс. граждан, процедура банкротства возбуждена лишь в отношении 1,2 тыс. человек, 2/3 заявлений были возвращены. Об этом рассказал "РГ" замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Мы анализируем первые результаты работы нового инструмента, - сказал Торосов. - Видим, что требуется донастройка этого механизма. В рамках имеющегося поручения президента вырабатываем предложения по упрощению этой процедуры, "донастройке" ее механизмов. Внесудебное банкротство должно быть максимально простой, понятной процедурой для тех граждан, кто решит им воспользоваться". Минэкономразвития должно до конца февраля представить доклад о том, как работает новая процедура, в первую очередь с точки зрения ее доступности и простоты.

Упрощенное банкротство доступно должнику, в отношении которого окончено исполнительное производство, то есть приставы признали, что у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Долг ограничен диапазоном от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (если больше, то списать его можно только через суд), и в эту сумму могут входить кредиты, алименты и налоги. Граждане, по словам Ильи Торосова, заявляют на списание в среднем долги на 350 тысяч рублей.

На данный момент просроченные долги перед банками и МФО в диапазоне от 50 тыс. до 500 тыс. рублей есть у 40-45% должников, таким образом, потенциальных банкротов, подходящих под критерии упрощенной схемы, около 4-4,5 млн, оценивает президент СРО НАПКА (объединяет коллекторские агентства), председатель Совета СРО МиР Эльман Мехтиев. По классической процедуре таких "потенциальных банкротов" - около 1 млн.

Относительно небольшое количество заявлений граждан о внесудебном банкротстве, а также большой процент их возврата - естественный ход событий, так как люди только присматриваются к новому инструменту, считает управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. "Для того чтобы он реально заработал, нужно проводить обширную разъяснительную кампанию, чего пока сделано не было, - отмечает он. - Аналогично ситуация поначалу развивалась и со "стандартным" банкротством граждан в 2015 году, но, как мы видим, с каждым годом число банкротств граждан существенно растет вместе с ростом доверия к данному институту".

Закон об упрощенном банкротстве был призван снять барьеры, с которыми сопряжено "классическое" банкротство через суд с участием арбитражного управляющего, а оно стоит от 50 тыс. рублей и длится почти 10 месяцев, напоминает председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. Он полагает условие о наличии акта о невозможности исполнить решение суда слишком жестким. Если бы критерием допуска было отсутствие машины или возможного к взысканию жилья, то сотни тысяч людей, потерявших доходы, могли бы начать жизнь с чистого листа уже в течение 2021 года, полагает Янин.

Рост количества обращений произошел бы при возможности подать на упрощенное банкротство через портал госуслуг, указывает Эльман Мехтиев. "После проверки на соответствие обязательным требованиям по сумме алгоритм автоматически производил бы проверку исполнительных дел и их статуса. После чего происходило бы информирование кредиторов и начинался процесс банкротства", - предлагает он.

Около 4 млн потенциальных банкротов подходят под критерии нового закона

Евгений Акимов считает преждевременными радикальные изменения в механизм, которому нет еще и полугода. "Впрочем, точечную донастройку сделать можно, - полагает он. - Например, для уменьшения количества "брака" можно ввести определенную предварительную модерацию заявлений со стороны МФЦ до их принятия. Это создаст большую определенность для граждан, которые сразу при принятии их заявления будут знать, соответствуют ли они критериям внесудебного банкротства".