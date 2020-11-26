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26.11.2020 19:09
Рубрика: Власть

Проверка правописания

Гражданам предлагается написать юридический диктант
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Ассоциация юристов России проведет в онлайн-режиме IV Всероссийский правовой (юридический) диктант. В течение недели, с 3 по 10 декабря, каждый гражданин России сможет проверить свои юридические знания на сайте "юрдиктант.рф".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Каждый, кто пройдет тест, получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Таким образом, человек не только проверит свои знания, но и чему-то научится.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Свыше двух миллионов человек написали Экологический диктант-2020

"Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры - одна из основных задач Ассоциации юристов России, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Работа в этом направлении проводится регулярно и разносторонне. Это бесплатная юридическая помощь, публикации в СМИ, организация работы "горячих линий", специальные проекты на страницах социальных сетей, участие в форумах и встречах, в том числе с молодежью. Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения вносит и Всероссийский правовой диктант".

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция России, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу. Количество участников и география проекта растут с каждым годом. Первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников, в 2018-м число зарегистрированных участников составило уже 165 тысяч человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тысячи человек, включая 3533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Беларуси.

Практика прошлых лет показывает, что лучше всего граждане страны знают свои конституционные права и уголовное право. Хуже всего, как ни странно, они осведомлены о нюансах законодательства о защите прав потребителя. Посмотрим, что покажет этот год, возможно, за это время потребители стали более подкованными.

Власть Право Права человека

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