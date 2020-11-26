Инфекционист не исключил размножение коронавируса в нервных клетках

В клетках нервной системы SARS-CoV-2 теоретически может размножаться, однако говорить о существенности этого явления пока преждевременно, считает доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, все коронавирусы могут размножаться в различных клетках. Например, в клетках дыхательной системы, эпителиальных клетках желудочно-кишечного тракта.

"Теоретически нельзя исключать, что вирус SARS-CoV-2 может размножаться и в клетках нервной системы", - приводит слова Вознесенского РИА Новости. При этом ученый не смог однозначно ответить, влияет ли вирус на нервную систему.

Ранее группа американских ученых пришла к выводу о возможности манипуляции коронавируса сознанием зараженных людей до проявления симптомов инфицирования.

У наблюдаемых сейчас пациентов с COVID-19, как объяснил Вознесенкий, как правило, поражаются клетки дыхательной системы - в основном клетки легких. Из-за этого возникает дефицит кислорода в организме, пациента переводят на кислородную поддержку.

"На данный момент нельзя сказать, что большое число пациентов при летальных исходах имеют большое количество вируса в клетках нервной системы. Делать какие-либо выводы о воздействии вируса на нервную систему преждевременно", - отметил Вознесенский.