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26.11.2020,  
10:06
Текст:  Антон Валагин

Испытания САУ "Лотос" показали на видео

Ростех опубликовал видео испытаний десантируемой самоходки для ВДВ "Лотос". Ранее концерн сообщил, что боевая машина успешно прошла приемо-сдаточные тесты.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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В ходе испытаний "Лотос" прошел 400 километров и произвел 14 выстрелов. Программа тестов состояла из 57 пунктов для оценки работоспособности всех узлов и агрегатов машины.

САУ использует шасси БМД-4М, весит 18 тонн и способна десантироваться с самолета с экипажем и боекомплектом. Большая часть операций по подготовке 120-миллиметрового орудия к стрельбе и ведению огня автоматизирована, наводится пушка цифровым прицельным комплексом. Дальность стрельбы 13 километров.

Также самоходка оснащена дистанционно управляемой турелью с 7,62-мм пулеметом и эффективной системой защиты от высокоточного оружия. Экипаж машины четыре человека.

- Авиадесантируемая САУ "Лотос" прекрасно показала себя. Боевая машина обладает хорошей скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы, - подчеркнул индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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