Итальянский гранд уступил "Реалу" и оказался на грани вылета

По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов лишь один из трех российских клубов сумел набрать очки. "Локомотив" в гостях у "Атлетико" вымучил нулевую ничью и в отличие от "Зенита" и "Краснодара" сохранил шансы на выход в плей-офф турнира.

Непостижимо, как "Локо" удаются такие перевоплощения, но, уступив в российской Премьер-лиге 1:5 московскому "Динамо", те же "железнодорожники" умудряются дважды играть вничью с одним из лидеров европейского футбола. Но факт есть факт. "Локо" набрал в группе "А" три очка и всего на два отстает от идущего вторым "Атлетико". Шансов на путевку не потерял даже австрийский "Зальцбург", у которого один балл. Все вопросы в этом квартете решила только немецкая "Бавария", обыгравшая "Зальцбург" - 3:1. С 12 очками мюнхенцы гарантировали себе выход в плей-офф с первого места и могут пока сосредоточиться на немецкой бундеслиге.

Далеко не все так однозначно в группе под литерой "В", где фаворитами изначально считались мадридский "Реал" и итальянский "Интер". Из этих двух авансы более-менее оправдывают лишь испанцы. Одолев в гостях итальянский топ-клуб - 2:0, "Реал" набрал семь очков вышел на второе место в квартете, а "Интер" с двумя баллами замыкает таблицу. Подопечные Антонио Конте не одержали в этом розыгрыше Лиги чемпионов ни одной победы и сохранили лишь математические шансы на плей-офф. А возглавляет эту четверку с 8 очками менхенгладбахская "Боруссия", раскатавшая украинский "Шахтер" - 4:0. К слову, и дома "горняки" разгромно уступили немцам - 0:6. Что парадоксальным образом не мешает "Шахтеру" (4 очка) сохранять шансы выход из группы.

Все значительно проще в квартете "С". "Манчестер Сити" минимально обыграл греческий "Олимпиакос" - 1:0 и обеспечил себе путевку в плей-офф, набрав 12 очков. Одной ногой там же и "Порту", который в гостях был сильнее французского "Марселя" - 2:0. У "Порту" - 9 очков, у "Олимпиакоса" - 3, у "Марселя" - 0.

В четырех матчах группового этапа у "Интера" - ни одной победы

Наконец, в группе "D" шансы на плей-офф сохраняют три команды. Первое место даже несмотря на домашнее поражение от итальянской "Аталанты" - 0:2 удерживает английский "Ливерпуль", переживающий эпидемию травм. У мерсисайдцев 9 очков. Что касается "Аталанты", гости фактически обошлись без услуг нашего Алексея Миранчука, который вышел на замену на 85-й минуте. Благодаря победе итальянцы набрали семь баллов. Столько же у голландского "Аякса", который одолел норвежский "Митьюланд" - 3:1. Для нас этот матч был интересен тем, что на нем работала российская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Сергей показал две желтые карточки и одну прямую красную - игроку "Митьюланда". Скандинавы, к слову, с нулем баллов потеряли шансы даже на третье место в группе.