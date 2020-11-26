Из-за циклона "Нивар" на юге Индии объявлена эвакуация жителей

Циклона "Нивар" в ночь на четверг обрушился на юго-восточное побережье Индии. В связи с непогодой власти штата Тамилнад объявили эвакуацию жителей.

"Более 145 тысяч человек были переведены в 1,5 тысячи пунктов временного размещения, организованных по всему штату в качестве меры предосторожности. Больше всего людей эвакуировано из прибрежных округов Куддалор и Нагапаттинам", - цитирует ТАСС главу регионального министерства по борьбе со стихийными бедствиями Р. Б. Удхайкумара.

Дополнительно на время непогоды власти закрыли и местный аэропорт в столице Тамилнада. Циклон подошел со стороны Бенгальского залива принеся с собой сильный дождь и ветер. Сейчас он движется по территории штата. Несмотря на снижение скорости ветра до 28 метров в секунду циклон все еще остается опасным, говорят метеорологи. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости.