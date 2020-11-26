Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 383-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации "О недрах"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Внести в абзац второй части первой статьи 10 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6056; 2013, N 30, ст. 4060; 2014, N 30, ст. 4262; 2017, N 31, ст. 4737; N 40, ст. 5750; 2019, N 31, ст. 4431; N 49, ст. 6955) изменение, дополнив его после слов "Хабаровского края," словами "Архангельской области,".

Президент Российской Федерации В. Путин