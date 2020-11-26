Как правильно тестировать на коронавирус и насколько защищают антитела

Почему тесты на коронавирусную инфекцию показывают точный результат не всегда, причем он бывает как ложноположительным, так и ложноотрицательным; что происходит с иммунным ответом и как долго защищают антитела? Эти и другие важные вопросы диагностики COVID-19 обсудили участники открытой конференции, организованной клиникой "Хадасса Москва".

Тестирование необходимо, чтобы установить факт инфицирования коронавирусом SARS-Cov-2, отслеживать динамику заболевания и, наконец, сделать вывод о том, что пациент выздоровел. Для этого используют различные виды тестов: как прямые методы детекции вируса по фрагментам генома - различные модификации метода ПЦР, так и косвенные методы выявления антител, которые формируются в качестве иммунного ответа на SARS-Cov-2. Определяют уровень нескольких классов специфических антител - IgG, IgM, IgA, используя метод иммуноферментного анализа (ИМА), иммунохроматографические методы и их аналоги. Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы, ограничения, особенности интерпретации и использования в зависимости от стадии заболевания, констатировали участники конференции.

"Преимущество анализа методом ПЦР - положительный результат при его проведении неоспоримо подтверждает, что пациент инфицирован, - говорит руководитель лабораторной службы "Хадасса Москва", вице-президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД) Любовь Станкевич. - При этом интерпретация отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус представляет собой проблему. Дело в том, что отрицательный результат может означать в равной степени и отсутствие инфекции, и очень раннюю или, наоборот, позднюю стадию заболевания. Таким образом, отрицательный результат не может исключить возможность наличия вируса в организме и COVID-19". Ошибки в интерпретации результатов тестирования могут приводить к неверным клиническим выводам в отношении конкретного больного, а если смотреть в целом, - неправильной эпидемиологической оценке ситуации, - отметила эксперт.

"Ложноотрицательные результаты методом ПЦР могут быть получены по нескольким причинам, - пояснила Любовь Станкевич. - Во-первых, обычно для такого тестирования берется материал верхних дыхательных путей (соскоб эпителия со слизистой ротоглотки, носоглотки), тогда как более точный результат дает биоматериала нижних дыхательных путей (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж), но брать такие мазки технически сложнее. Дело в том, что в материале верхних дыхательных путей вирус можно обнаружить только в период "транзиторного окна", то есть довольно непродолжительное время. Вторая причина ложноотрицательных результатов - качество биоматериала, собранного для анализа. Пациент должен за 3-4 часа до исследования не пить, не употреблять пищу, не курить, не чистить зубы, не полоскать рот, не принимать лекарства, не использовать жевательную резинку. К сожалению, пациенты не всегда строго соблюдают эти правила".

Вероятность ошибочного теста еще более возрастает, когда пациент берет мазок самостоятельно, что практикуют некоторые лаборатории, обслуживая пациентов на дому.

Для диагностики заболевания также используют иммунологические тесты, выявляющие в крови пациента специфические антитела, которые образуются в организме в ответ на попадание вируса. Антитела класса IgM появляются в среднем через 5-7 дней от момента инфицирования, класса IgG - в среднем с 14-го дня от момента инфицирования независимо от факта развития заболевания. Помимо этого, также формируются антитела класса IgA, так как входными воротами при инфицировании являются слизистые оболочки.

Основное преимущество иммунологического тестирования - это выявление бессимптомных носителей, что важно для оценки эпидемической ситуации, эффективности мер по социальному дистанцированию.

"Чтобы прогнозировать длительность карантинных мероприятий, необходимо знать, какой процент населения уже имеет защиту от коронавируса в виде антител - так называемый коллективный иммунитет. Клиника "Хадасса Москва" была первой, кто еще весной предложил использовать тесты на антитела к коронавирусу для выявления и наблюдения пациентов с подозрением на инфицирование, - рассказала Любовь Станкевич. - наша лаборатория приступила к серологическому тестированию на коронавирус с середины апреля 2020 года. За первые месяцы такого тестирования были накоплены уникальные данные по формированию антительного ответа к коронавирусу у населения. Мы получили данные о динамике накопления антител IgG и IgM у населения. При этом за время первых месяцев наблюдения не было выявлено признаков формирования значительного иммунитета в популяции. Еще один важный вывод - характер иммунного ответа при коронавирусной инфекции отличается от классических представлений о сроках выработки антител в ответ на инфицирование. Кроме того, в настоящее время наша клиника первой приступила к оценке концентрации антител в абсолютных значениях в крови заболевших пациентов, и мы уже получили подтверждение изменения концентрации во времени".

"В нашем исследовании, получившем поддержку фонда "Сколково", мы выделяли антитела из сыворотки крови переболевших пациентов COVID-19, - рассказал директор Института онкологии "Хадасса Москва" Илья Тимофеев. - На этапе скрининга была проанализирована кровь 18 доноров, у которых ранее был положительный тест ПЦР. Антитела в крови через месяц после выздоровления были обнаружены только у двух пациентов. Один пациент имел выраженные симптомы болезни, у другого - течение было легким".

Исследователи также попытались понять, насколько антитела, сформировавшиеся во время первого заражения, могут защитить от повторного заболевания COVID-19. "Мы исследовали наличие антител, блокирующих самый важный фрагмент вируса - ту часть, которой вирус прилипает к клетке человека, - рассказал Илья Тимофеев. - Образец антител класса IgG пациента с тяжелым течением болезни продемонстрировал их высокую активность в отношении коронавируса. При этом антитела пациента с легким течением болезни, к сожалению, имели совсем низкую активность".

"В контексте коронавируса много говорят об антителах. Но гораздо важнее - это клеточный ответ организма. Основным героем саги борьбы с коронавирусом являются Т-клетки. Антитела образуют B-лимфоциты, но активируют их Т-хелперы. Кроме того, Т-лимфоциты также уничтожают вирус. Интересным было бы оценить их активность у пациентов после вакцинации", - считает руководитель отдела трансплантации костного мозга и иммунотерапии детей и взрослых медицинского центра "Хадасса" в Иерусалиме, профессор Полина Степенски.

По мнению профессора Степенски, по имеющимся к настоящему моменту данным нельзя исключить вторичное инфицирование коронавирусом. При этом течение болезни может быть легким, так как на момент повторного заражения в организме уже есть лимфоциты и клетки памяти, которые знакомы с вирусом и его белками, им будет легче найти и уничтожить вирус. "Что касается ответа у особых групп пациентов, например, у онкологических больных, то, мне кажется, скомпрометированной иммунной системе понадобится время, чтобы адекватно ответить", - считает эксперт.

Участники конференции пришли к выводу: оптимальным решением для клинических задач может быть комбинация лабораторных методов диагностики COVID-19 - исследование материала дыхательных путей методом ПЦР и исследование крови на антитела к коронавирусу. Такая практика поможет своевременно диагностировать COVID-19, определить тактику ведения пациента (изоляция, госпитализация, мотивированный выбор оптимальной терапии). Что касается риска повторного заболевания, ученые его не исключают, - эта тема требует дальнейшего исследования. При этом эксперты возлагают большие надежды на формирование клеточного иммунитета.