Квартирный вопрос, похоже, испортил не только москвичей, но и жителей других регионов - они все чаще стали покупать жилье в Москве и Подмосковье. При этом переезжают вслед за покупкой далеко не все - многие предпочитают столичные квартиры сдавать, используя их как инвестицию или планируя поселить там детей в будущем. Корреспондент "РГ" разбирался в ситуации.

Московские риелторы тенденцию по покупке квартир приезжими приметили давно и нередко поднимали эту тему на протяжении многих лет. Но в этом году она стала особенно заметной. В риелторской компании "Инком-Недвижимость" говорят, что доля иногородних покупателей в новостройках столичного региона за последний год увеличилась на четверть. "Наиболее активны жители граничащих с Подмосковьем Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей - на их долю пришлось 60% сделок. 25% представляют Дальний Восток, клиенты южных регионов обеспечивают 10% спроса и 5% являются представителями Cеверной столицы", - перечисляют риелторы.

Особой популярностью у жителей регионов пользуется экономичное жилье с наиболее доступным ценником - на долю студий, "однушек" и "двушек" приходится 70% сделок. Среди причин повышенного интереса к столичному жилью эксперты называют нестабильную экономическую ситуацию, которая заставляет людей искать новые способы вложения денег и льготную ипотеку. С помощью последней жилье в Москве и около нее покупают 40% иногородних. Даже первую квартиру по льготной ставке 6,5% крупнейший застройщик страны весной продал жительнице Пензы, хотя сама квартира расположена в подмосковных Люберцах.

По словам управляющего партнера риелторской компании "Метриум" Марии Литинецкой, после запуска льготной ипотеки доля сделок с региональными покупателями в Москве выросла с 5% до 15%. "Клиенты из регионов приобретают недвижимость в качестве инвестиции, не собираясь сразу переезжать в столицу. Они рассматривают такие сделки как сохранение сбережений и приобретение жилья на перспективу, которое при необходимости всегда можно выгодно продать", - рассказала она "РГ". Пандемия, кстати, и здесь внесла свои коррективы. Из-за режима самоизоляции застройщики стали активнее переходить к дистанционным сделкам, что оказалось на руку жителям страны. Купить жилье, даже в ипотеку, теперь можно не выходя из дома.

С какими же целями люди скупают квартиры в столичном регионе? Риелторы говорят, разбивка примерно такая: 40% берут жилье для детей, обучающихся или проживающих в столице, 35% планируют дальнейший переезд в мегаполис, а для каждого четвертого такая покупка - инвестиция, чтобы приумножить средства. Инвестиционные квартиры, чтобы не простаивали, чаще всего сдают в аренду. Не случайно почти 12% сдаваемого внаем жилья в Москве принадлежат людям без московской прописки, причем за два года их доля утроилась. Примерно треть таких арендодателей получили квартиру в наследство, а остальные как раз купили квадратные метры с прицелом на будущее или конкретно под аренду, объясняют риелторы.

Покупатели из регионов приобретают недвижимость в качестве выгодной инвестиции, не собираясь сразу переезжать в столицу

Впрочем, нужно понимать, что под звание иногородних покупателей нередко подпадают те, кто давно жил в столице в съемном жилье с региональной пропиской, а потом просто купил свою квартиру. Формально они иногородние, хотя прожить в Москве к моменту сделки могут хоть 10 лет. И льготная ипотека здесь тоже сыграла роль - она сделала собственное жилье доступнее для тех, кто раньше ютился на арендованных "квадратах". Но и интерес среди настоящих жителей регионов тоже высок - слава о высоких ценах на аренду жилья в Москве давно дошла до всей страны. А значит, на ней можно заработать, размышляют потенциальные покупатели столичных квартир.