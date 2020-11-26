Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита"

Арбитр матча "Ахмат" - "Зенит" Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга.

В Российском футбольном союзе состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по итогам матчей 15-го тура чемпионата России.

В матче между "Ахматом" и "Зенитом" допустил ошибку арбитр Сергей Карасев.

"Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Зенита" на 53-й минуте", - говорится в сообщении.

При этом второе решение арбитра не назначать пенальти в ворота грозненского клуба на 74-й минуте признано правильным.

В матче "Краснодар" - "Тамбов" судья ошибочно вынес предупреждение игроку "Краснодара" Кристиану Рамиресу на 90+ минуте.