Новости

"Стала калекой": актриса Светличная рассказала о своем состоянии 13:52
Немецкий режиссер снял трогательную корометражку о России 13:43
Принят закон о заморозке накопительной части пенсии 13:41
Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита" 13:34
Украинскому послу в Минске вручена нота протеста 13:29
В Тюмени охранник заставил покупателя отжиматься из-за бутылки вина 13:28
В Шерегеше при спуске с горы Зеленой погиб лыжник 13:25
Володин рассказал о депутатах с коронавирусом 13:02
Лавров: России и Беларуси есть чем защищаться от вмешательства Запада 12:56
Генетики испытали созданный вирус-"убийцу" раковых метастаз 12:55
Сборная России потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА 12:53
Лавров: Москва привержена договоренностям, достигнутым в Сочи 12:49
В Тюмени показали фотографии воинских раритетов царской России 12:44
Мишустин направил министров в зоны ЧС 12:41
Netflix хочет показать фильм "Годзилла против Конга" 12:33
К посольству Аргентины в Москве принесли цветы в память о Марадоне 12:32
Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим от COVID-19 12:31
Для медорганизаций в регионах закупят дополнительный транспорт 12:24
До конца года в первичное звено здравоохранения поставят две тысячи машин 12:21
СМИ: Молина опять сыграет Доктора Осьминога в "Человеке-пауке" 12:16
В России появится единый регистр пациентов с онкологией 12:12
Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе для прощания 12:12
Лукашенко поздравил Россию с урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе 12:11
Головченко и Рапота обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве 11:56
Вышел трейлер комедии "Друг на продажу" с Мирославой Карпович 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 13:34
Рубрика: Спорт

Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Арбитр матча "Ахмат" - "Зенит" Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга.

В Российском футбольном союзе состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по итогам матчей 15-го тура чемпионата России.

Фото: EPA
"Зенит" и "Краснодар" лишились шансов на плей-офф

В матче между "Ахматом" и "Зенитом" допустил ошибку арбитр Сергей Карасев.

"Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Зенита" на 53-й минуте", - говорится в сообщении.

При этом второе решение арбитра не назначать пенальти в ворота грозненского клуба на 74-й минуте признано правильным.

В матче "Краснодар" - "Тамбов" судья ошибочно вынес предупреждение игроку "Краснодара" Кристиану Рамиресу на 90+ минуте.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Российский футбольный союз Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин поручил усовершенствовать "удаленку"
Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим от COVID-19
В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"