Распоряжение главы Республики Карелия от 25 ноября 2020 года № 734-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010) следующие изменения:

1) пункт 7.51 изложить в следующей редакции:

"7.51. С 16 ноября 2020 года лицам старше 65 лет, находящимся на территориях городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа:

запретить посещение объектов общественного питания, за исключением расположенных в организациях, где осуществляется трудовая деятельность указанных лиц;

запретить посещение фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, иных закрытых спортивных объектов;

разрешить посещение вблизи места проживания (пребывания) мест приобретения товаров, работ и услуг только с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. На посещение аптек указанное ограничение не распространяется;

разрешить покидать места проживания (пребывания) в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижения по территории населенных пунктов Республики Карелия, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением трудовой деятельности; следования и посещения места приобретения товаров, работ, услуг в установленное время;

необходимости ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

одиночных прогулок, занятий спортом либо прогулок с совместно проживающими по одному адресу членами семьи на придомовой территории, в расположенных вблизи места проживания (пребывания) парках, скверах, лесопарковых зонах, лесных массивах, в том числе путем выезда на автомобильном транспорте.

Запрещается остальным категориям граждан в установленное для лиц старше 65 лет время посещение мест приобретения товаров, работ, услуг, за исключением работников организаций социального обслуживания (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), предоставляющих населению услуги социального обслуживания на дому, при предъявлении ими документа, удостоверяющего полномочия работника организации социального обслуживания, и иных лиц, предъявивших удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение либо справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии, в случае наличия в организациях (у индивидуальных предпринимателей), реализующих товары, работы, услуги, системы скидок для указанных категорий физических лиц, действующих в период времени, установленный для посещения лицами старше 65 лет. На посещение аптек указанное ограничение не распространяется.

Организациям, реализующим товары, работы, услуги, за исключением организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность дистанционным способом, в том числе с условием доставки, выезда, через автоматы, терминалы самообслуживания или выдачи товаров, банкоматы в случае их нахождения вне помещений, без контакта персонала с потребителями товаров, работ, услуг, а также медицинскую, ветеринарную деятельность, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

фитнес-центров;

деятельность в области отдыха и развлечений (деятельность парков культуры и отдыха, тематических парков на открытом воздухе;

деятельность по проведению игр (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол и иные аналогичные игры);

компьютерных клубов;

развлекательных центров (детские игровые центры, батутные центры), а также осуществляющих предоставление ритуальных услуг, в определенное для посещения лицами старше 65 лет время запретить реализацию товаров, работ, услуг иным лицам, за исключением представителей юридических лиц при условии организации их обслуживания в иных помещениях, где не осуществляется обслуживание физических лиц, являющихся потребителями товаров, работ, услуг, а также запретить реализацию товаров, работ, услуг лицам старше 65 лет в иное время, отличное от установленного для них настоящим пунктом.

Организациям (индивидуальным предпринимателям) разрешено реализовывать товары, работы, услуги во время, установленное для посещения лицами старше 65 лет, работникам организаций социального обслуживания (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), предоставляющих населению услуги социального обслуживания на дому, при предъявлении ими документа, удостоверяющего полномочия работника организации социального обслуживания, и иным лицам, предъявившим удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение либо справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии, в случае наличия в таких организациях (у индивидуальных предпринимателей) системы скидок для указанных категорий физических лиц, действующих в период времени, установленный для посещения лицами старше 65 лет.

Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению финансовых услуг, почтовых услуг, могут установить время посещения данных организаций лицами старше 65 лет, отличное от установленного настоящим пунктом, при условии соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований и исключения контакта указанных лиц с физическими лицами иного возраста.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территориях городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа, для лиц старше 65 лет организовать дистанционный формат работы либо очный только в случае изолированного рабочего места у такого работника или выполнения им трудовых функций, исключающих контакты с другими работниками. В медицинских, образовательных организациях по согласованию с работниками, в том числе в случае организации общественного питания, обеспечить оптимальный график работы с учетом необходимости реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также обеспечения непрерывности образовательного процесса. Работодателям при наличии пунктов общественного питания в организации обеспечить организацию питания указанных лиц с соблюдением необходимых санитарных мер, в том числе исключив возможность их контактирования с иными лицами.

В целях оформления листков нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия от 9 ноября 2020 года № 10-00-06/05-8879-2020 определить для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа периоды самоизоляции с 16 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территориях городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа, при организации работы для лиц старше 65 лет обеспечить возможность посещения указанными лицами мест приобретения товаров, работ и услуг с учетом правил, установленных настоящим пунктом.";

2) в абзаце первом пункта 11.25 слова "организовать работу с 9 по 31 декабря 2020 года, обеспечив реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий" заменить словами "обеспечить реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий по 31 декабря 2020 года".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







