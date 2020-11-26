Новости

Путин прибыл в Нижегородскую область 16:58
В Аргентине на церемонии прощания с Марадоной произошли беспорядки 16:54
На Урале завершили расследование убийства девушки из-за Audi 16:45
Хуснуллин: В 5 регионах проблема обманутых дольщиков решена 16:35
Российский сериал "Беспринципные" продлили сразу на два сезона 16:25
На матчах РПЛ и ФНЛ почтят память Диего Марадоны 16:20
В Подмосковье совершено покушение на девятилетнего ребенка 16:10
Ученые нашли способ выявлять клещевой энцефалит в домашних условиях 16:04
Коронавирус обнаружен в сборных Франции и Румынии по биатлону 15:58
Количество пожаров в столице снизилось на 22% 15:57
В Москве 26 ноября может выпасть до двух сантиметров снега 15:44
Сериал "Беспринципные" продлили еще на два сезона 15:40
В Минске высоко оценили коллегиальный диалог МИДов Союзного государства 15:34
Новый клип Моргенштерна и Крида набрал более 6 млн просмотров 15:16
Мантуров прокомментировал открытие нового фармпроизводства в Братске 14:50
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей 14:50
В Кремле дали оценку призывам сделать "шаг назад" по Донбассу 14:42
Лавров: РФ внесла в стоп-лист самых активных сторонников санкций из ЕС 14:35
Появился тизер спецвыпуска "Доктора Кто" с капитаном Джеком 14:29
Песков: В последние годы действия Вашингтона стали менее предсказуемы 14:28
Лавров: Запад использует методы "цветных революций" в Беларуси 14:21
Закупка лекарств для льготников станет еще прозрачней 14:17
Песков назвал возможный срок начала массовой вакцинации от коронавируса 14:08
Трамп отменит ограничения на поездки в США 14:08
Появились подробности о сюжете продолжения "Джокера" 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 15:58
Рубрика: Спорт

Коронавирус обнаружен в сборных Франции и Румынии по биатлону

Текст: Максим Домчев

Накануне старта этапа Кубка мира в Финляндии коронавирус выявлен у представителей еще двух сборных.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Названы заболевшие коронавирусом члены сборной России по биатлону

Вслед за командами России, Латвии и Молдавии за несколько дней до первой гонки COVID-19 обнаружен в командах Франции и Румынии. Как сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов, решение по участию этих команд будет принято медицинскими властями Финляндии.

В отличие от российской команды сборную Франции не отправили на карантин.

Тем временем

Женская сборная России проводит занятия, находясь на карантине. Об этом рассказал старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

"Ждем решения. Вся женская сборная здорова и готова выступать, тесты у всех отрицательные. Сегодня в Контиолахти начинаются официальные тренировки, но мы пока занимаемся в номерах", - цитирует его слова пресс-служба СБР.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).

Спорт Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Принят закон о заморозке накопительной части пенсии
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
Лавров: России и Беларуси есть чем защищаться от вмешательства Запада
Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря
В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"