Коронавирус обнаружен в сборных Франции и Румынии по биатлону

Накануне старта этапа Кубка мира в Финляндии коронавирус выявлен у представителей еще двух сборных.

Вслед за командами России, Латвии и Молдавии за несколько дней до первой гонки COVID-19 обнаружен в командах Франции и Румынии. Как сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов, решение по участию этих команд будет принято медицинскими властями Финляндии.

В отличие от российской команды сборную Франции не отправили на карантин.

Тем временем

Женская сборная России проводит занятия, находясь на карантине. Об этом рассказал старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

"Ждем решения. Вся женская сборная здорова и готова выступать, тесты у всех отрицательные. Сегодня в Контиолахти начинаются официальные тренировки, но мы пока занимаемся в номерах", - цитирует его слова пресс-служба СБР.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).