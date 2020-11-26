Криптовалюты получат статус имущества и более строгое регулирование

В России продолжается установка контроля и регулирования криптовалют. Им планируется придать статус имущества - это позволит как защищать их владельцу свои имущественные права в суде, так и изымать у него же цифровые активы. Кроме того, владельцы криптовалюты должны будут отчитываться налоговикам о заметных движениях средств в цифровых кошельках.

Поправки в законодательство, разработанные минфином, рассматривались в четверг на заседании правительства. Изменения планируется внести в Налоговый кодекс. "Правительство планирует направить развитие этого рынка (криптовалют. - "РГ") в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, криптовалюты часто используются для уклонения от уплаты налогов, для отмывания денег и финансирования противоправной деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту. У налоговиков сейчас фактически нет никаких данных ни о криптовалютных кошельках, ни об операциях по ним.

Первое важное изменение, которое подразумевает законопроект минфина, - криптовалюты признаются имуществом. "И их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде", - сказал Мишустин. Второе - владельцы кошельков (неважно, физлица или компании) будут обязаны сообщать в налоговые органы о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тысячам рублей. Порядок определения рыночной цены еще не ясен, его впоследствии должна установить Федеральная налоговая служба. При этом в законопроекте говорится, что в первый раз нужно сообщить о владении криптоактивами не позднее 30 апреля 2022 года.

Если в установленный срок владелец криптокошелька не сообщит налоговикам о его наличии, движении средств и остатках, то за это предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей. За предоставление неправомерных сведений - штраф 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты). Неуплата или неполная уплата сумм налога из-за невключения в налоговую базу доходов от операций с криптовалютой наказывается штрафом в 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Если законопроект будет принят, то поправки должны вступить в силу с 2021 года. Таким образом, это произойдет одновременно со вступлением в силу уже принятого закона, ставшего первым в регулировании криптовалют. Он описывает цифровые финансовые активы в целом, не признает их средством платежа и позволяет совершать с ними сделки только через операторов.