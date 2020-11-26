Лавров: РФ внесла в стоп-лист самых активных сторонников санкций из ЕС

Москва внесла в стоп-лист представителей стран ЕС, которые наиболее активно участвуют в санкционном ажиотаже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер", - сказал Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий российского и белорусского МИД.

Министр также напомнил, что с 2015 года у России и Беларуси единые стоп-листы, поэтому "соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена".