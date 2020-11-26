В мире
26.11.2020 12:56
Текст: Диана Ковалева

Лавров: России и Беларуси есть чем защищаться от вмешательства Запада

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва и Минск спокойно воспринимают попытки вмешательства со стороны Запада, им есть чем защищаться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Николай Петров / БелТА//РИА Новости
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"(На Западе - прим. "РГ") принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, сейчас уже внесли такой же документ в конгрессе США и по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Министр также подчеркнул, что отразил общую позицию президентов и правительств обеих стран.

Напомним, что Лавров прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Беларуси.

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