Лавров: России и Беларуси есть чем защищаться от вмешательства Запада

Москва и Минск спокойно воспринимают попытки вмешательства со стороны Запада, им есть чем защищаться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(На Западе - прим. "РГ") принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, сейчас уже внесли такой же документ в конгрессе США и по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Министр также подчеркнул, что отразил общую позицию президентов и правительств обеих стран.

Напомним, что Лавров прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Беларуси.