Лавров: Запад использует методы "цветных революций" в Беларуси

США и другие западные страны продолжают использовать грязные методы "цветных революций" и поддержку антиправительственных сил, в том числе в Беларуси. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в их фарватере, имея в виду отдельные европейские столицы, во внутренние дела суверенных государств​​​. Продолжают использовать грязные методы так называемых "цветных революций", включая манипулирование общественным мнением, поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации", - заявил Лавров по итогам встречи белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Глава российской дипломатии добавил, что именно эти методы сегодня используются против Беларуси.