Пилотную программу льготной ипотеки на приобретение индивидуальных домов запускает ДОМ.РФ. Пока она будет действовать только для молодых заемщиков, но впоследствии ее предполагается расширить на все категории покупателей.

Планируется, что программа стартует уже в декабре, сообщает ДОМ.РФ. Кредиты на индивидуальные дома на льготных условиях смогут получать молодые семьи, в которых хотя бы один из заемщиков младше 36 лет и есть хотя бы один ребенок не старше 19 лет. Ипотека будет выдаваться под 6,5%, как и по программе ипотеки с господдержкой на квартиры в новостройках, которая была запущена в апреле. Эта ставка будет действовать весь срок кредита. Ограничения сумм кредитов опять же аналогичные - до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн в других регионах. Первоначальный взнос должен составлять 20%, ипотека будет выдаваться на срок до 20 лет. Сейчас ДОМ.РФ вместе с минстроем и экспертами обсуждает развитие сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. У компании есть все механизмы, чтобы решать выявленные проблемы в процессе работы над ИЖС. "Исходя из этого, мы решили запустить "пилот", аналогичный государственной программе льготной ипотеки под 6,5%. Пока сроком до 1 июля 2021 года", - сказал Мутко. В пилотной программе будут отработаны механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства, которые впоследствии могут быть масштабированы на всех участников рынка, отметил он. Пока на субсидирование ставок по кредитам на дома выделяется 300 млн рублей.

Кредит по программе может быть оформлен на строящийся индивидуальный жилой дом или на покупку готового дома у застройщика.

Если заемщик хочет построить дом самостоятельно, у него должен быть договор с подрядчиком.

Сейчас, отметил Мутко, доля ипотеки в сделках с частными домами не более 5%, а в сделках с квартирами - превышает 50%. Частные дома банки считают не особенно ликвидным залогом, отмечалось в разработанной ранее минстроем программе развития ИЖС. Банкам трудно корректно оценить стоимость дома, поскольку они строятся по разным проектам, контролировать целевое использование денег и качество строительства. Ставки по кредитам на ИЖС на 2-3 процентных пункта выше, чем по кредитам на квартиры, говорит Мутко. "Наша программа позволит снизить кредитную нагрузку и стимулировать приобретение таких домов", - сказал глава ДОМ.РФ.

Ставки по ипотечным кредитам на покупку частных домов на первичке в среднем составляют 9-11%, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. "Банки не очень активно развивают программы ипотеки под ИЖС, так как в случае ухудшения качества обслуживания долга на их балансе появится малоликвидный (в отличие от квартиры) залог в виде недостроя. Данная программа, даже со столь небольшим лимитом, может повысить интерес банков к данному продукту, поскольку часть кредитного риска для банков возьмет на себя государство", - считает он.

У молодых семей сейчас есть возможность приобрести с помощью льготной ипотеки малогабаритные квартиры, но для семей с детьми они некомфортны в отличие от домов, отмечает зампредседателя Общественного совета при минстрое Олег Бетин. К примеру, при увеличении семьи к дому можно сделать пристройки и расширить жилплощадь. Дом в 80-120 кв. м стоит в регионах 5-6 млн рублей, что укладывается в рамки программы. Программа касается не дач или вторых домов, считает Бетин, а жилья, которое необходимо для постоянного проживания, то есть для решения задач, которые поставил президент и которые решают нацпроекты.

Насколько востребована будет программа, зависит от ее конкретных условий: кто и по каким критериям будет оценивать объекты, что будет являться залогом, кому будет доверяться строительство, кто будет проверять качество, говорит директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Сроки программы, определенные сейчас, по его мнению, слишком коротки: готовые дома из-за ажиотажного спроса в этом году, порожденного пандемией, раскуплены. У компаний в сфере деревянного домостроения заказы на производство и строительство уже расписаны на 3-5 месяцев вперед. "Вопросов очень много, но, возможно, именно этот эксперимент выявит их для понимания всех участников: банков, заемщиков, нормотворцев, министерств, девелоперов, производителей и строителей", - считает Гоглев.

Как вам это?

София Романова, 33 года, Нижний Новгород:

- Льготная ипотека для личного дома - очень интересно. Мы с мужем собираемся жить за городом. И обязательно попробуем взять такую ипотеку.

Но пока остается много вопросов. Можно ли взять кредит самозанятому? Есть ли минимальные требования по доходу семьи? Застройщика мы сможем выбрать сами или только из списка аккредитованных банком? Профинансируют ли индивидуальный проект или обязательно использовать базовый? Льготная ставка будет на весь период ипотеки? Хочется скорее получить ответы на все эти вопросы.

Алена Ульченко, руководитель ипотечного агентства, Омск:

- Ипотечная программа для покупки или строительства индивидуального жилого дома будет очень кстати. Вокруг Омска строится много современных коттеджных поселков. Коттедж площадью 70-100 квадратных метров с участком земли 6-9 соток не сильно отличается по цене от сопоставимой по площади квартиры в городе. Но ипотечные ставки на такое жилье слишком высоки. Между тем ко мне часто обращаются молодые семьи, которые хотели бы жить не в квартире, а в частном доме. Ведь это очень удобно. Чистый воздух, собственный двор, отсутствие шума и автомобильных выхлопов, зеленые насаждения. Думаю, такое предложение будет весьма востребовано. А первоначальным взносом может стать материнский капитал.

Алёна Ольховская, индивидуальный предприниматель, поселок Красный Сад, Ростовская область:

- Если новая программа будет такой же привлекательной, как сельская ипотека, то их будущим участникам можно только позавидовать.

Если бы не господдержка, многие семьи в сельской местности вообще не могли бы купить себе отдельное жилье. Мы с мужем в этом году по госпрограмме получили кредит. Поначалу, когда только делали запросы в банки, реальная стоимость ипотеки была для нас 11-12 процентов минимум. Наша семья, конечно, не потянула бы такую сумму. И еще участие в госпрограммах позволяет застраховать риски от недобросовестных продавцов.

Подготовили: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону), Наталья Граф (Омск), Андрей Чугунов (Нижний Новгород)