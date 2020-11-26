Лукашенко подтвердил необходимость укрепления белорусско-российских отношений

Готовность к усилению и интенсификации отношений на пространстве Союзного государства подтвердил белорусский лидер на встрече 26 ноября с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает пресс-служба главы государства.

Что касается белорусско-российских отношений, уточнил Александр Лукашенко, обращаясь к российскому гостю, то следует говорить не о перезагрузке, а об усилении, "интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы знали, что мы к этому готовы", - уточнил президент.

При этом он в очередной раз подчеркнул стремление республики сохранять тесное взаимодействие с Россией. "И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией", - заверил Лукашенко.