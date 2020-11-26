В мире
26.11.2020 12:59
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко подтвердил необходимость укрепления белорусско-российских отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Валерий Шарифулин/ РИА Новости

Готовность к усилению и интенсификации отношений на пространстве Союзного государства подтвердил белорусский лидер на встрече 26 ноября с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает пресс-служба главы государства.

Фото: Николай Петров / БелТА//РИА Новости
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Что касается белорусско-российских отношений, уточнил Александр Лукашенко, обращаясь к российскому гостю, то следует говорить не о перезагрузке, а об усилении, "интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы знали, что мы к этому готовы", - уточнил президент.

При этом он в очередной раз подчеркнул стремление республики сохранять тесное взаимодействие с Россией. "И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией", - заверил Лукашенко.

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