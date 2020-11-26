Лукашенко поздравил Россию с урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе

Именно благодаря России удалось урегулировать военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, с удовлетворением констатировал 26 ноября в белорусской столице Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает источник в администрации президента.

"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы", - подчеркнул президент РБ, обращаясь к российскому главе внешнеполитического ведомства. Ясно, добавил он, что без издержек не бывает, но то, что во многом благодаря России "прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди" и начался путь "к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак". "Мы именно такой позиции придерживаемся", - пояснил свою позицию белорусский лидер.

Он также дал понять, что изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, хорошо их знает, и эта тематика много раз обсуждалась им с руководителями России, Армении и Азербайджана.

Вместе с тем президент обратил внимание на наличие иных проблем и конфликтных ситуаций на планете. И подтвердил, что Беларусь всегда готова "пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая проблемы, начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего США, на единоличное господство в мире". "Мы это никогда не приветствовали, и приветствовать не будем", - подчеркнул Лукашенко.