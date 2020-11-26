МЧС России направило в Донбасс сотую партию гуманитарной помощи

МЧС России приступило к доставке сотой партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Автомобили покинули Донской спасательный центр в Ростовской области и направились в Донецк и Луганск.

Автоколонны доставят около 95 тонн гумпомощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В составе груза лекарства и медицинское оборудование. Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 29 октября, доставив жителям Донецка и Луганска более 119 тонн грузов.

Напомним, гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с 2014 года. В основном это продукты питания, строительные материалы, школьные принадлежности и медикаменты. МЧС России отправило уже на территорию юго-востока Украины более 85 тысяч тонн грузов.