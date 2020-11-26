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26.11.2020 18:25
Рубрика: Власть

МЧС России приступило к распределению гуманитарной помощи в Карабахе

Текст: Тимофей Борисов

Дополнительные силы МЧС России прибыли в Нагорный Карабах. Усиленная группировка спасателей немедленно приступила к действиям по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: РИА Новости
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В сообщении сказано, что МЧС России проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе.

По словам представителя Министерства градостроительства Нагорного Карабаха Карена Багиняна, древесина и стекло помогут городу быстро восстановиться до наступления холодов.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МЧС Проблема Нагорного Карабаха

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