Меркель предложила закрыть все горнолыжные курорты в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила закрыть все европейские горнолыжные курорты из-за пандемии. С такой идеей она выступила в бундестаге на правительственном часе, передает Spiegel online. Туристических поездок этой зимой быть не должно, убеждена политик.

"Приближается лыжный сезон. Мы постараемся поставить на голосование вопрос о том, чтобы закрыть все горнолыжные курорты в Европе. Правда, добиться этого будет нелегко - вы же знаете заявления австрийской стороны. Но мы попытаемся еще раз", - отметила Меркель. Как известно, Австрия не спешит ставить крест на зимнем отдыхе, несмотря на то, что в начале года курорт Ишгль в земле Тироль стал рассадником "короны" далеко за пределами альпийской республики и объектом многочисленных судебных исков.

Меркель также подтвердила договоренности о новых ограничениях с премьерами земель - в основном все они согласились ужесточить и продлить карантинные меры как минимум до 20 декабря, но, скорее всего, и после. При этом каждый регион сможет корректировать их с учетом эпидемиологической обстановки на местах. Пока же дела обстоят так: с 1 декабря граждане смогут встречаться в компаниях не больше пяти человек в пределах двух семей. В канун Рождества и до Нового года - с 23 декабря и до 1 января - разрешат контакты до 10 человек. На детей и подростков до 14 лет ограничения распространяться не будут. Также власти отказались от идеи "назначить" каждому ребенку на время карантина одного постоянного партнера по играм. Детские сады и школы также постараются не закрывать, однако в регионах, где коэффициент заражений превышает 50 человек на 100 тысяч жителей за неделю, ученикам с 7 класса придется носить маски даже на уроках. Рождественские каникулы начнутся раньше - уже с 19 декабря. А вот студентам придется все же уйти на дистанционку.

Работодателей обяжут предоставить сотрудникам возможность работать из дома или гарантировать им отпуск с 23 декабря. Развлекательные и культурные учреждения по-прежнему остаются закрытыми, рестораны продают еду только на вынос, гостиницы не селят туристов - исключение лишь для путешествующих по делам бизнеса. Правда, премьер Гессена, однопартиец Меркель Фолькер Буфье уже заявил, что хочет разрешить бронирование отелей на Рождество, чтобы люди могли приехать к своим родственникам. Немецким железным дорогам предстоит обеспечить больше расстояния между пассажирами и, соответственно, продавать меньше билетов, а также строже следить за соблюдением масочного режима. Обязательный карантин для приезжающих из неблагополучных стран и регионов сокращается с 14-ти до 10 дней - благо, делать тесты на ковид стали быстрее. "Зима будет сложной, но и она пройдет", - философски заключила Меркель.