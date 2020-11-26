Минфин не исключил новые санкции на российский госдолг

Минфин допускает, что на операции с российским госдолгом могут быть введены новые санкции. Однако такой сценарий развития события в ведомстве считают маловероятным. Об этом заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич.

"Мы привыкли жить в условиях санкций. Безусловно, санкции нас сделали сильнее. Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского долга, но считаем их маловероятными", - сообщил он.

По словам Казакевича, новые санкции в случае их ввода послужат против интересов зарубежных инвесторов.

"Достаточно вспомнить доклад американского казначейства полутора-двухлетней давности, где были даны ответы на вопрос, почему лучше не вводить массированные санкции в отношении российского долга. Потому что мы достаточно глубоко интегрированы в мировой финансовый рынок, и, соответственно, возможные такие враждебные решения в отношении российских долговых инструментов бумерангом прилетят к инвесторам тех стран, которые такие решения принимают", - сказал Казакевич. По его словам, доля зарубежных инвесторов на российском рынке госдолга обычно составляет 25-30%.

В 2019 году США ввели санкции против российского госдолга, запретив американским инвесторам участвовать в первичном размещении российских евробондов. На вторичный рынок запрет не распространяется, как и на покупку рублевого госдолга.