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26.11.2020 20:44
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 4 186 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 17 203 человек. Эти данные в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: iStock
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 207 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта почти 68 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 186 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 453 таких пациента лежат в военных госпиталях. Сто двадцать два изолированы по месту службы. Сорок шесть находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 565 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - девять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у четырнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

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В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медпомощь оказали уже 11 579 заболевшим, три тысячи пятьсот пять из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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