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26.11.2020 12:15
Рубрика: Общество

Минпросвещения объявило набор учителей русского для работы в Узбекистане

Текст: Елена Новоселова
В рамках гуманитарного проекта "Класс!", который реализует Министерство просвещения России и Министерство народного образования Узбекистана, открыт набор учителей русского языка для работы в среднеазиатской стране.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заявки на вакантные места в школах можно подавать до 15 декабря.

Фото: Александр Поготов/ РИА Новости
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"Класс!" - это продолжение программы "Российский учитель за рубежом", в результате которой несколько десятков российских педагогов преподают русский язык и предметы на русском в зарубежных странах, содействуя развитию их образования.

Напомним, что на первом этапе проекта "Класс!", 30 российских методистов отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ, а также разработать для зарубежных коллег рекомендации по преподаванию.

Педагогам, которые решат поехать в Узбекистан, гарантируются выплата заработной платы, предоставление жилья и медицинского страхования, возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.

И что тоже важно, работа в Узбекистане не прерывает педагогический стаж.

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