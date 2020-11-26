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Рубрика: Экономика

Минстрой готов составить перечень существенных дефектов новостроек

Текст: Марина Трубилина
Усовершенствовать порядок досудебного урегулирования споров дольщиков с застройщиками, составить перечень критически важных недостатков жилых зданий и ужесточить требования к специалистам, которые проводят экспертизу новостроек, предложили участники круглого стола в Совете Федерации. Эксперты обсудили, существует ли проблема потребительского экстремизма в этой сфере и как с нею бороться.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Большинство покупателей не обладают знаниями в области строительства и пользуются услугами специализирующихся на этом вопросе экспертов или юристов. Как правило, дольщики сталкиваются с некачественной установкой окон, недостаточной шумоизоляцией, кривым полом и косыми стенами. Эти недостатки не носят масштабный характер и их можно устранить и без суда, отметил член СФ Олег Мельниченко. Однако действия дольщиков нередко направлены не на устранение недостатков, а на обогащение. "Общая сумма взысканных на основании решений судов неустоек и штрафов иногда в полтора раза превышает стоимость объекта долевого строительства, - отметил он. - Взыскание значительных сумм негативно сказывается на финансово-хозяйственной деятельности застройщиков, их устойчивости, особенно в условиях перехода строительства жилья на проектное финансирование". Только из-за того, что рассмотрение дела в судах нескольких инстанций длится по 6-8 месяцев, "набегает" неустойка (из расчета 1% в день), которая превышает стоимость квартиры, отметил член СФ Сергей Лукин.

Вместе с тем представитель Роспотребнадзора привел статистику, которая опровергает распространенную практику потребительского экстремизма. Около 95% дел в строительной сфере завершаются судебным решением в пользу потребителя, что говорит о том, что застройщики объективно нарушают права потребителя. Для сравнения, в сфере коммунальных услуг граждане оказываются правы, по мнению суда, в 79% случаев, в сфере медуслуг - в 76: В 2019 году средняя сумма, взысканная на один иск в сфере строительства составляла около 295 тысяч рублей, за последние 5 лет в среднем 320 тысяч. "Это на порядок меньше стоимости самой дешевой квартиры", - подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Представитель Генпрокуратуры, поддержав предложения урегулировать в законодательстве отдельные моменты, также не согласился с предложением о снижении размера неустойки в спорах между застройщиками и дольщиками. "Зачастую дома сдаются действительно в ненадлежащем состоянии. Если мы снизим стоимость ответственности застройщика за ненадлежащее качество работы, мы можем создать ситуацию, что виновному лицу будет выгоднее дать компенсацию человеку, нежели устранить, либо построить изначально дом надлежащего качества", - подчеркнул он.

Необходимо определить действительно важные критерии, которые влияют на качество строительства, и не путать их с документами технического регулирования, которые созданы для того, чтобы проектировать и строить здания, считает замглавы Минстроя Дмитрий Волков. Это может помешать недобросовестным посредникам зарабатывать на неприемке квартир.

По итогам обсуждения будут составлены рекомендации Совета Федерации, которые затем будут переданы в Минстрой и правительство.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой

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