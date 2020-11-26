В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи

По его словам, решение выдавать такие кредиты было принято на прошлой неделе. На реализацию программы выделено 300 млн рублей из прибыли компании, кредитором будет выступать банк "ДОМ.РФ".

Запуск программы намечен на декабрь, продлится она до 1 июля 2021 года. Критерии к заемщикам такие: не старше 35 лет, на иждивении дети до 19 лет. Ипотеку будут оформлять на срок до 20 лет при условии самостоятельной оплаты как минимум 20% первоначального взноса.

Получить льготную ипотеку можно будет только для покупки дома на первичном рынке, то есть непосредственно от застройщика. Другой вариант - самостоятельное строительство, в таком случае у заемщика должен быть заключен договор с подрядчиком.

"Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство, - заявил Виталий Мутко. - Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна - до 5%". При этом, по его словам, ставка ипотеки по таким объектам на 2-3% выше, чем на покупку стандартных квартир.

Если программа ипотечного кредитования молодежи на покупку частных домов будет успешной, ее могут сделать доступной и для других категорий покупателей, добавил Виталий Мутко.