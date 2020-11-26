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Текст:   Алексей Дуэль 
09:48 26.11.2020

В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи

Купить индивидуальный жилой дом за счет средств льготной ипотеки смогут молодые семьи с детьми. Ставка займа - 6,5%. Лимиты для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Об этом изданию РБК рассказал гендиректор госкомпании "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, решение выдавать такие кредиты было принято на прошлой неделе. На реализацию программы выделено 300 млн рублей из прибыли компании, кредитором будет выступать банк "ДОМ.РФ".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Запуск программы намечен на декабрь, продлится она до 1 июля 2021 года. Критерии к заемщикам такие: не старше 35 лет, на иждивении дети до 19 лет. Ипотеку будут оформлять на срок до 20 лет при условии самостоятельной оплаты как минимум 20% первоначального взноса.

Получить льготную ипотеку можно будет только для покупки дома на первичном рынке, то есть непосредственно от застройщика. Другой вариант - самостоятельное строительство, в таком случае у заемщика должен быть заключен договор с подрядчиком.

"Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство, - заявил Виталий Мутко. - Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна - до 5%". При этом, по его словам, ставка ипотеки по таким объектам на 2-3% выше, чем на покупку стандартных квартир.

Если программа ипотечного кредитования молодежи на покупку частных домов будет успешной, ее могут сделать доступной и для других категорий покупателей, добавил Виталий Мутко.

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