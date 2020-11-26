Мурашко: Ситуация с лекарствами в аптеках начала исправляться

Сегодня в России более 780 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно и еще более 200 тысяч - стационарно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов в четверг, 26 ноября. Помимо этого, подчеркнул он, нужно лечить пациентов и с другими заболеваниями. "Все это накладывает отпечаток на всю систему систему здравоохранения. Фактически мы вынуждены сегодня оказывать медицинскую помощь по принципам военной медицины, или медицины, которая используется при чрезвычайных ситуациях", - сказал министр.

Мурашко подчеркнул, что сегодня также важно обеспечить быстрый доступ лекарств на рынок, напомнив о сбое в поставках лекарств в аптеки в осенний период из-за большой нагрузки на систему, подчеркнув, что сегодня ситуация начала исправляться. Запущены дополнительные производственные площадки по ряду препаратов, в том числе - антибиотиков, следует из его слов. Помимо этого на рынке появились новые лекарства, которые раньше никогда не производились и не выпускались.

Министр также отметил, что продолжается масштабирование производства российских вакцин от коронавируса. "Сегодня уже совершенно точно можно говорить, что в декабре-январе эти объемы будут значимы", - подытожил Мурашко.