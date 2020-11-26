Новости

На западе Москвы открыли новую станцию контроля загрязнения воздуха 14:53
На побережье Флориды шторм вынес останки корабля XIX века 07:46
Уже в третьей префектуре Японии обнаружен птичий грипп 07:16
В Калифорнии заключенные обманом получили миллиард долларов 07:07
Из-за циклона "Нивар" на юге Индии объявлена эвакуация жителей 06:51
В Берлине объяснили суть ограничительных мер 06:20
Козельский полигон ядохимикатов может стать причиной ЧС на Камчатке 06:15
Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D 05:52
ЕС угрожает выйти из переговоров по Brexit 05:44
Россия предложила ООН анализировать ущерб от односторонних санкций 05:11
В США умер экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон 04:49
На Кубе из-за коронавируса отменили фестиваль сигар 04:39
МЧС России направило в Донбасс сотую партию гуманитарной помощи 04:25
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы" 04:07
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей 04:01
В ООН призвали прекратить или минимизировать односторонние санкции 03:32
Стали известны последние слова Марадоны перед смертью 03:09
"Аталанта" с Миранчуком обыграла "Ливерпуль" в Лиге чемпионов 02:32
Трамп помиловал своего экс-советника по нацбезопасности Флинна 02:29
ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано более 527 тысяч новых случаев COVID-19 01:58
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 01:19
Германия продлит коронавирусные ограничения до конца года 00:30
Трамп заявил о махинациях демократов на выборах и своей победе 00:27
Сын Марадоны попал в реанимацию 00:19
Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны 25.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
26.11.2020 07:46
Рубрика: В мире

На побережье Флориды шторм вынес останки корабля XIX века

Текст: Николай Грищенко

На пляже Кресент-Бич неподалеку от города Сент-Огастин во Флориде обнаружены останки парусного корабля XIX века. Предполагается, что это затонувший в 1880 году торговый бриг Caroline Eddy.

Фото: Didier Descouens/CC BY-SA 4.0
Идентифицировано человекоподобное существо возрастом 7 миллионов лет

Как сообщает Fox News, деревянные остатки рангоута и обшивки судна нашел местный житель Марк О'Донохью. О находке мужчина сообщил руководителю археологической программы при музее маяка Сент-Огастина.

Изучив корабельные доски эксперты пришли к выводу, что речь идет об американском торговом судне.

"Я думаю, что мы можем сказать, что 317-тонный бриг Caroline Eddy является наиболее вероятным кандидатом на кораблекрушение в Кресент-Бич", - сказал экспер Джей Смит.

Из документов известно, что в конце августа 1880 года корабль Caroline Eddy покинул порт Фернандина во Флориде и направился в Нью-Йорк. Однако начался ураган и корабль затонул. Команде удалось спасти.

Наука В мире США Общество История

Главное сегодня

Видео: В Казахстане прошло испытание новой ракеты ПРО России
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса