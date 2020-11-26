На побережье Флориды шторм вынес останки корабля XIX века

На пляже Кресент-Бич неподалеку от города Сент-Огастин во Флориде обнаружены останки парусного корабля XIX века. Предполагается, что это затонувший в 1880 году торговый бриг Caroline Eddy.

Как сообщает Fox News, деревянные остатки рангоута и обшивки судна нашел местный житель Марк О'Донохью. О находке мужчина сообщил руководителю археологической программы при музее маяка Сент-Огастина.

Изучив корабельные доски эксперты пришли к выводу, что речь идет об американском торговом судне.

"Я думаю, что мы можем сказать, что 317-тонный бриг Caroline Eddy является наиболее вероятным кандидатом на кораблекрушение в Кресент-Бич", - сказал экспер Джей Смит.

Из документов известно, что в конце августа 1880 года корабль Caroline Eddy покинул порт Фернандина во Флориде и направился в Нью-Йорк. Однако начался ураган и корабль затонул. Команде удалось спасти.