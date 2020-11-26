Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2001, N 53, ст. 5016; 2003, N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 45, ст. 4377; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28, 31; N 18, ст. 2118; N 22, ст. 2563, 2564; 2008, N 26, ст. 3022; N 48, ст. 5519; 2009, N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5733; 2010, N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5752; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6420; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7014; 2012, N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; 2013, N 9, ст. 872; N 23, ст. 2866; N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4049, 4081; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5645, 5646; 2014, N 14, ст. 1544; N 26, ст. 3372; N 40, ст. 5315; N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657, 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 15; N 10, ст. 1393, 1419; N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; N 29, ст. 4358; 2016, N 1, ст. 6; N 7, ст. 920; N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2486, 2506, 2510; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4173, 4174, 4176, 4177; N 49, ст. 6842, 6844; 2017, N 47, ст. 6848, 6849; N 49, ст. 7307, 7312, 7313, 7315; 2018, N 31, ст. 4819, 4821; N 32, ст. 5087, 5095, 5127; N 45, ст. 6828; N 49, ст. 7496, 7519; N 53, ст. 8416, 8472; 2019, N 18, ст. 2225; N 39, ст. 5375; 2020, N 5, ст. 492; N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2032; N 40, ст. 6169) следующие изменения:

1) абзац пятнадцатый пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"счет Федерального казначейства - казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений;";

2) в абзаце третьем пункта 4 статьи 12 слово "городских" заменить словами "муниципальных округов, городских";

3) пункт 21 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:

"Сообщение о наличии объекта налогообложения и прилагаемые к нему копии документов, указанных в настоящем пункте, могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.";

4) пункт 3 статьи 2512-1 после слов "установленным настоящим Кодексом," дополнить словами "а также невыполнение участником регионального инвестиционного проекта обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта,";

5) абзац второй пункта 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный представитель налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности, доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством, или доверенности в форме электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя.";

6) в пункте 2 статьи 342 слова ", дают письменные разъяснения" заменить словами "дают письменные разъяснения налоговым органам,";

7) в абзаце первом пункта 3 статьи 46 первое предложение дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом", во втором предложении после слова "срока" дополнить словами "или сроков, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта", слова ", если иное не установлено настоящим пунктом" исключить, четвертое предложение после слова "истечения" дополнить словом "соответственно", после слова "налога" дополнить словами ", сроков, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта";

8) в абзаце третьем пункта 1 статьи 47 первое предложение дополнить словами "или сроков, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 3 статьи 46 настоящего Кодекса", во втором предложении слова "указанного срока" заменить словами "указанных сроков", четвертое предложение после слова "истечения" дополнить словом "соответственно", после слова "налога" дополнить словами ", сроков, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 3 статьи 46 настоящего Кодекса";

9) в статье 48:

а) в абзаце четвертом пункта 1 цифры "3 000" заменить цифрами "10 000";

б) в пункте 2:

в абзаце втором цифры "3 000" заменить цифрами "10 000";

в абзаце третьем цифры "3 000" заменить цифрами "10 000";

10) в статье 52:

а) в абзаце втором пункта 21 слова "в отношении налогов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего Кодекса," исключить;

б) в пункте 4:

в абзаце первом слова "передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг," и слова "по телекоммуникационным каналам связи или" исключить;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление передается налогоплательщику (его законному или уполномоченному представителю либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о выдаче налогового уведомления.";

абзац второй считать абзацем третьим и в нем слова "Форматы и порядок направления налогоплательщику налогового уведомления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, форма" заменить словом "Форма", слово "утверждаются" заменить словом "утверждается";

абзац третий считать абзацем четвертым;

11) в подпункте 2 пункта 1 статьи 63 слова "подпунктом 2" заменить словами "подпунктом 1";

12) в пункте 1 статьи 70:

а) в абзаце первом второе предложение изложить в следующей редакции: "В случае, если сумма недоимки не превышает 3 000 рублей, требование об уплате налога и имеющейся на день его формирования задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, должно быть направлено налогоплательщику не позднее одного года со дня выявления недоимки, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Требование об уплате задолженности по пеням, начисленным на недоимку после дня формирования требования об уплате такой недоимки, должно быть направлено налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков) не позднее одного года со дня уплаты такой недоимки либо со дня, когда сумма указанных пеней превысила 3 000 рублей.";

13) в абзаце третьем пункта 31 статьи 77 после слов "(заместителем руководителя)" дополнить словом "уполномоченного", слова "по месту нахождения управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета" исключить;

14) в статье 78:

а) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:

"Возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного налога, если иное не установлено настоящим пунктом.

Возврат суммы излишне уплаченного налога на прибыль организаций, особенности исчисления и уплаты которого установлены статьей 3101 настоящего Кодекса, может осуществляться на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного налога, либо на указанный в этом заявлении налогоплательщика, открытый в банке счет иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и (или) лица, которому открыт счет депозитарных программ, в случае, если через таких лиц осуществлялась выплата дохода налогоплательщику.";

б) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:

"Проценты, начисленные налоговым органом в соответствии с настоящим пунктом на дату вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, подлежат уплате налогоплательщику на основании такого решения без заявления налогоплательщика об уплате процентов.

В иных случаях проценты, начисленные налоговым органом в соответствии с настоящим пунктом, подлежат уплате налогоплательщику по заявлению налогоплательщика.";

15) пункт 5 статьи 79 дополнить абзацем следующего содержания:

"Возврат суммы излишне взысканного налога осуществляется на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного налога.";

16) в статье 80:

а) в пункте 4:

абзац третий после слова "вложения" дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом", после слов "ее отправки" дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

абзац шестой дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

б) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:

"41. Налоговая декларация (расчет) считается непредставленной, если при проведении камеральной налоговой проверки на основе такой налоговой декларации (расчета) установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств:

1) в ходе проведения мероприятий налогового контроля установлен факт подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом;

2) физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) и подписавшее налоговую декларацию (расчет), дисквалифицировано на основании вступившего в силу постановления о дисквалификации по делу об административном правонарушении и срок, на который установлена дисквалификация, не истек ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

3) в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния содержатся сведения о дате смерти физического лица, наступившей ранее даты подписания налоговой декларации (расчета) усиленной квалифицированной электронной подписью этого физического лица;

4) в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) и подписавшего налоговую декларацию (расчет), в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений об указанном лице ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

5) в отношении налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) - организации в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении юридического лица (путем реорганизации, ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа) ранее даты представления таким лицом в налоговый орган налоговой декларации (расчета);

6) обстоятельства, предусмотренные пунктом 53 статьи 174 либо пунктом 7 статьи 431 настоящего Кодекса.

42. При установлении хотя бы одного из обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 4 и 6 пункта 41 настоящей статьи, налоговый орган в срок не позднее пяти дней со дня установления такого обстоятельства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, обязан уведомить налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) о признании соответствующей налоговой декларации (расчета) непредставленной.

Форма и формат уведомления о признании налоговой декларации (расчета) непредставленной утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

в) в пункте 5:

в абзаце третьем второе предложение изложить в следующей редакции: "При этом к налоговой декларации (расчету) прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя на подписание налоговой декларации (расчета), либо подтверждающий указанные полномочия документ в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя.";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Формат документа, подтверждающего полномочия представителя на подписание налоговой декларации (расчета), в электронной форме и порядок его направления по телекоммуникационным каналам связи утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

г) в подпункте 6 пункта 7 слова "и 23" заменить цифрами ", 23, 30";

17) абзац второй пункта 5 статьи 83 после слова "органами" дополнить словами "и лицами";

18) в статье 85:

а) абзац третий пункта 94 после слов "31 декабря 2018 года," дополнить словами "о лицах, относящихся к ветеранам боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения,";

б) дополнить пунктом 95 следующего содержания:

"95. Потребительские кооперативы обязаны сообщать сведения о полном внесении паевых взносов за недвижимое имущество, предоставленное своим членам и иным лицам, имеющим право на паенакопления, в налоговый орган по субъекту Российской Федерации по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня полного внесения соответствующего паевого взноса.";

19) пункт 2 статьи 86 дополнить абзацем следующего содержания:

"Справки о наличии счетов организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, могут быть запрошены налоговыми органами в случае, если в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога указан счет, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи.";

20) в статье 88:

а) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить в электронной форме реестр подтверждающих документов. Форма и порядок заполнения указанного реестра, а также формат и порядок представления такого реестра в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

б) пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91. В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной налоговой декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета).

Камеральная налоговая проверка на основе налоговой декларации (расчета), по которой налоговым органом в соответствии с пунктом 42 статьи 80 настоящего Кодекса налогоплательщику направлено уведомление о признании налоговой декларации (расчета) непредставленной, прекращается в день направления указанного уведомления.

Если указанная в абзаце втором настоящего пункта налоговая декларация (расчет) была уточненной, то по ранее представленной в налоговый орган налогоплательщиком налоговой декларации (расчету) камеральная налоговая проверка возобновляется. В этом случае в срок проведения камеральной налоговой проверки по ранее представленной налоговой декларации (расчету) не включается срок камеральной налоговой проверки, прекращенной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее представленной налоговой декларации (расчета). При этом документы (сведения), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика.";

21) абзац третий пункта 2 статьи 89 признать утратившим силу;

22) пункт 1 статьи 892 дополнить словами ", а также выполнение участником регионального инвестиционного проекта обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта";

23) в статье 102:

а) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом оператору информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности в целях осуществления функций указанного оператора в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" по его запросу сведений о реализации товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов, организациям и индивидуальным предпринимателям - участникам внешнеэкономической деятельности из налоговых деклараций по указанному налогу.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Положения настоящей статьи в части запрета на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним, ответственности за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение указанных сведений распространяются на сведения о налогоплательщиках, плательщиках страховых взносов, поступившие от налоговых органов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления для осуществления оценки налоговых расходов в соответствии со статьей 1743 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Доступ к указанным в настоящем пункте сведениям, составляющим налоговую тайну, поступившим от налоговых органов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, имеют должностные лица, определяемые руководителями этих органов.".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, 3429; N 49, ст. 4554; N 53, ст. 5051; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027, 3033; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2886; N 46, ст. 4435; N 50, ст. 4849; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 31, ст. 3231; N 34, ст. 3518, 3520, 3522, 3524, 3525; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 9, 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3117, 3118, 3129, 3130; N 43, ст. 4350; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 10, ст. 1065; N 23, ст. 2382; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627, 4628; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 7, 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2461, 2462; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417; N 46, ст. 5553, 5557; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3591, 3614, 3616; N 42, ст. 4697; N 48, ст. 5504, 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6237; 2009, N 1, ст. 13, 19, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3582, 3598, 3625, 3639; N 30, ст. 3735, 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731, 5733, 5734, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 25, ст. 3070; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4176, 4186, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5756; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 11, ст. 1492; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6608, 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043, 7063; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 18, ст. 2128; N 19, ст. 2281; N 24, ст. 3066; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4319, 4334; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6747, 6750, 6751; N 50, ст. 6958; N 53, ст. 7578, 7596, 7604, 7607, 7619; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4046, 4047, 4048, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5037, 5038, 5039; N 44, ст. 5645, 5646; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6981, 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 14, ст. 1544; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313, 2321; N 23, ст. 2938; N 26, ст. 3373, 3404; N 30, ст. 4220, 4222, 4239; N 40, ст. 5315, 5316; N 43, ст. 5796; N 45, ст. 6157, 6159; N 48, ст. 6647, 6649, 6657, 6660, 6661, 6662, 6663; 2015, N 1, ст. 11, 13, 15 - 18, 32; N 10, ст. 1402; N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3948, 3968; N 29, ст. 4340; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6684, 6686, 6687, 6688, 6689, 6692, 6693, 6694; 2016, N 1, ст. 16, 17, 18; N 7, ст. 913, 920; N 11, ст. 1480, 1489; N 14, ст. 1902; N 18, ст. 2504; N 22, ст. 3092; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4182, 4184; N 49, ст. 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6847, 6849; 2017, N 1, ст. 4, 5, 16; N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131, 2133; N 27, ст. 3942; N 30, ст. 4441, 4446, 4448; N 31, ст. 4802; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578, 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7306, 7307, 7311, 7313, 7314, 7315, 7316, 7318, 7320, 7323, 7324, 7325, 7326; 2018, N 1, ст. 14, 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 11, ст. 1585; N 18, ст. 2558, 2565, 2568, 2575, 2583; N 24, ст. 3404, 3410; N 28, ст. 4143, 4144; N 30, ст. 4534, 4535; N 31, ст. 4822, 4823; N 32, ст. 5087, 5090, 5093 - 5095, 5127; N 45, ст. 6828, 6833, 6836, 6844, 6847; N 47, ст. 7135, 7136; N 49, ст. 7496, 7497, 7498, 7499; N 53, ст. 8412, 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2665, 2667; N 23, ст. 2908, 2920; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523, 3527; N 30, ст. 4112, 4113, 4114; N 31, ст. 4414, 4428; N 39, ст. 5371, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377; N 48, ст. 6740; N 52, ст. 7777, 7778; 2020, N 12, ст. 1647, 1657; N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2023, 2032; N 17, ст. 2699, 2707; N 24, ст. 3746; N 29, ст. 4501, 4505, 4507, 4514; N 30, ст. 4746; N 31, ст. 5024; N 42, ст. 6508, 6509; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 ноября 2020 года, N 0001202011090023) следующие изменения:

1) статью 147 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. В целях настоящей главы местом реализации товаров в виде водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и (или) товаров, произведенных из водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне Российской Федерации, признается территория Российской Федерации в случае, если в момент начала отгрузки и транспортировки указанные товары находятся в исключительной экономической зоне Российской Федерации.";

2) в абзаце одиннадцатом подпункта 4 пункта 1 статьи 148 слова "в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата" исключить;

3) в пункте 2 статьи 149:

а) абзац первый подпункта 12 после слова "организаций," дополнить словами "долей в праве собственности на общее имущество участников договора инвестиционного товарищества,";

б) подпункт 122 дополнить абзацами следующего содержания:

"услуг по обеспечению взаимодействия участников финансовой платформы посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оказываемых оператором финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы;

услуг по идентификации участников финансовой платформы, оказываемых оператором финансовой платформы финансовым организациям в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы";

услуг по информационному обеспечению взаимодействия в целях совершения финансовых сделок, оказываемых оператором финансовой платформы участникам финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" в порядке, предусмотренном правилами финансовой платформы;

услуг по размещению (выкупу) облигаций федерального займа для физических лиц, оказываемых уполномоченными организациями, в том числе с использованием финансовой платформы;

услуг, оказываемых оператором финансовой платформы и непосредственно связанных с услугами, указанными в абзацах седьмом - десятом настоящего подпункта (по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации);";

4) в статье 170:

а) в подпункте 21 пункта 2 слово "Федерации;" заменить словами "Федерации. Положения настоящего подпункта не применяются в случае приобретения рекламных и маркетинговых услуг, используемых для передачи прав, указанных в подпункте 26 пункта 2 статьи 149 настоящего Кодекса, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации;";

б) абзац первый пункта 5 после слов "и негосударственных пенсионных фондов," дополнить словами "операторы финансовых платформ,";

5) в пункте 2 статьи 171:

подпункт 3 дополнить словами ", если иное не предусмотрено подпунктом 4 настоящего пункта";

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) рекламных и маркетинговых услуг, приобретаемых для передачи прав, указанных в подпункте 26 пункта 2 статьи 149 настоящего Кодекса, местом реализации которых в соответствии со статьей 148 настоящего Кодекса не признается территория Российской Федерации.";

6) статью 174 дополнить пунктами 53 и 54 следующего содержания:

"53. В случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей представленной налоговой декларации контрольным соотношениям, свидетельствующего о нарушении порядка ее заполнения, такая налоговая декларация считается непредставленной, о чем налогоплательщику (налоговому агенту, лицу, указанному в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса) не позднее дня, следующего за днем получения налоговой декларации, направляется уведомление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Перечень контрольных соотношений, указанных в настоящем пункте, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

54. В пятидневный срок с даты направления в электронной форме уведомления, указанного в пункте 53 настоящей статьи, налогоплательщик (налоговый агент, лицо, указанное в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса) обязан представить налоговую декларацию, в которой устранены несоответствия контрольным соотношениям, указанным в пункте 53 настоящей статьи.

В случае представления налогоплательщиком (налоговым агентом, лицом, указанным в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса) в срок, установленный настоящим пунктом, налоговой декларации, в которой устранены несоответствия контрольным соотношениям, указанным в пункте 53 настоящей статьи, датой представления указанной налоговой декларации считается дата представления налоговой декларации, которая в соответствии с пунктом 53 настоящей статьи была признана непредставленной.";

7) в статье 176:

а) в пункте 4 слово "федеральным" исключить;

б) в пункте 6 слово "федеральным" исключить, слова "на указанный им банковский счет" заменить словами "на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы налога";

в) абзац первый пункта 10 дополнить словами ", подлежащие уплате налогоплательщику в порядке и срок, установленные пунктом 10 статьи 78 настоящего Кодекса";

г) в пункте 111 слово "федеральным" исключить;

8) в статье 1761:

а) в абзаце первом пункта 7 слова "указывает реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств" заменить словами "указывает для возврата денежных средств реквизиты открытого им счета в банке";

б) абзац третий пункта 10 после слова "проценты" дополнить словами ", подлежащие уплате налогоплательщику в порядке и срок, установленные пунктом 10 статьи 78 настоящего Кодекса,";

9) статью 1792 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Информация о выданных, приостановленных, аннулированных в соответствии с настоящей статьей свидетельствах подлежит опубликованию в электронно-цифровой форме в информационной системе общего пользования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Размещение информации в информационной системе общего пользования осуществляется в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

10) в статье 203:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слово "федеральным" исключить;

в абзаце втором слово "федеральным" исключить;

б) в пункте 4:

в абзаце пятнадцатом слово "федеральным" исключить;

в абзаце семнадцатом слово "федеральным" исключить;

11) в статье 2031:

а) в абзаце первом пункта 2 слова "указывает реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств" заменить словами "указывает для возврата денежных средств реквизиты открытого им счета в банке";

б) абзац третий пункта 7 после слова "проценты" дополнить словами ", подлежащие уплате налогоплательщику в порядке и срок, установленные пунктом 10 статьи 78 настоящего Кодекса,";

12) в статье 208:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) дивиденды, выплаченные иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанные отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Дивиденды, выплаченные иностранной организации, постоянным местонахождением которой является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, за исключением государства (территории), включенного в установленный статьей 2513-1 настоящего Кодекса перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, по акциям (долям) российской организации, могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов в сумме дивидендов до удержания налога на прибыль организаций у источника выплаты дохода в Российской Федерации в части, соответствующей доле косвенного участия налогоплательщика в такой российской организации через указанную иностранную организацию на дату определения лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов (на дату принятия решения о распределении прибыли общества с ограниченной ответственностью), с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

При прямом участии налогоплательщика в иностранной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, положения абзаца первого настоящего пункта применяются при одновременном выполнении следующих условий:

в течение 180 календарных дней со дня выплаты иностранной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, дивидендов по акциям (долям) российской организации налогоплательщиком получены дивиденды по акциям (долям) такой иностранной организации (депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции такой иностранной организации);

сумма полученных иностранной организацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, дивидендов по акциям (долям) российской организации в части, соответствующей доле прямого участия налогоплательщика в этой иностранной организации, составляет не менее суммы выплаченных такой иностранной организацией налогоплательщику дивидендов по акциям (долям) такой иностранной организации (депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции такой иностранной организации), увеличенной на сумму налога, удержанного при выплате таких дивидендов такой иностранной организацией.

При косвенном участии налогоплательщика в иностранной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, положения абзаца первого настоящего пункта применяются при одновременном выполнении следующих условий:

косвенное участие налогоплательщика в указанной в абзаце первом настоящего пункта иностранной организации осуществляется через другую иностранную организацию (в том числе с использованием иностранной структуры без образования юридического лица) либо через последовательность участия исключительно в иностранных организациях (в том числе с использованием иностранных структур без образования юридического лица);

в течение 180 календарных дней с даты выплаты иностранной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, дивидендов по акциям (долям) российской организации налогоплательщиком и каждой иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица), через которую (с использованием которой) налогоплательщик косвенно участвует в указанной в абзаце первом настоящего пункта иностранной организации, получены дивиденды по акциям (долям) иностранных организаций, депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции иностранных организаций (получено распределение прибыли от иностранных структур без образования юридического лица), через которые (с использованием которых) каждая такая иностранная организация (иностранная структура без образования юридического лица) и налогоплательщик косвенно участвуют в указанной российской организации;

сумма указанных в абзаце седьмом настоящего пункта дивидендов по акциям (долям) иностранных организаций, депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции иностранных организаций (распределения прибыли от иностранных структур без образования юридического лица), полученных каждой иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица), через которые (с использованием которых) налогоплательщиком осуществляется косвенное участие в иностранной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в части, соответствующей доле прямого участия в каждой такой иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического лица) соответствующего участника, через которого (с использованием которого) налогоплательщиком осуществляется указанное косвенное участие в иностранной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, составляет не менее суммы указанных в абзаце седьмом настоящего пункта дивидендов по акциям (долям) иностранных организаций, депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции иностранной организации распределения прибыли от иностранных структур без образования юридического лица), выплаченных каждой такой иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица) соответствующему участнику, через которого (с использованием которого) налогоплательщиком осуществляется указанное косвенное участие в указанной в абзаце первом настоящего пункта иностранной организации, увеличенной на сумму налога, удержанного при выплате таких дивидендов (распределении прибыли) каждой такой иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица). Сумма указанных в абзаце седьмом настоящего пункта дивидендов (распределения прибыли), полученных иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица), от которой налогоплательщиком получены дивиденды (распределение прибыли), в части, соответствующей доле прямого участия налогоплательщика в такой иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического лица), составляет не менее суммы дивидендов, выплаченных этой иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица) налогоплательщику, увеличенной на сумму налога, удержанного при выплате таких дивидендов (распределении прибыли) такой иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица).

Одновременно с представлением налоговой декларации, в которой отражены доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, налогоплательщиком должны быть представлены следующие документы (информация):

документальное подтверждение доли косвенного участия налогоплательщика в российской организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и последовательности такого косвенного участия;

копии платежных документов и копии решений о выплате указанных в настоящем пункте дивидендов по акциям (долям) иностранных организаций, депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции иностранных организаций, или доходов в виде распределения прибыли иностранных структур без образования юридического лица.

В случае, если по результатам налоговой проверки установлено невыполнение условий, предусмотренных настоящим пунктом для отражения налогоплательщиком в налоговой декларации доходов, указанных в подпункте 11 пункта 1 настоящей статьи, или установлено, что документы, указанные в абзацах десятом и одиннадцатом настоящего пункта, не представлены, такие доходы признаются не отраженными в налоговой декларации.";

13) статью 210 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Для доходов, указанных в подпункте 11 пункта 1 статьи 208 настоящего Кодекса, налоговая база определяется как денежное выражение суммы дивидендов по акциям (долям) российской организации, указанных в абзаце первом пункта 11 статьи 208 настоящего Кодекса.";

14) в статье 217:

а) в пункте 1:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"возмещением расходов на оплату коммунальных услуг (включая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами), расходов на оплату жилых помещений, предоставляемых во временное пользование, топлива (а также соответствующие доходы, полученные в натуральной форме);

возмещением стоимости полагающегося натурального довольствия (а также соответствующие доходы, полученные в натуральной форме);";

в абзаце десятом слова "Российской Федерации;" заменить словами "Российской Федерации. В случае использования отпуска за пределами территории Российской Федерации не подлежит налогообложению стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе международного аэропорта, в котором работник и неработающие члены его семьи проходят пограничный контроль в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации;";

абзац двенадцатый после слов "комиссионные сборы," дополнить словами "курортный сбор,";

б) абзац седьмой пункта 8 после слов "при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка," дополнить словами "установлении опеки над ребенком,", после слов "после рождения (усыновления, удочерения)," дополнить словами "установления опеки,";

в) пункт 78 после слов "Трудового кодекса Российской Федерации" дополнить словами ", статьей 53 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 53 Федерального закона от 1 октября 2019 года N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статьей 32 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года N 1237 "Вопросы прохождения военной службы",";

г) дополнить пунктами 84 и 85 следующего содержания:

"84) указанные в абзацах четвертом и восьмом пункта 11 статьи 208 настоящего Кодекса доходы в виде дивидендов по акциям, депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции, долям иностранной организации или доходы в виде распределения прибыли иностранной структуры без образования юридического лица, полученные налогоплательщиком, в случае, если в соответствии с пунктом 11 статьи 208 настоящего Кодекса доходы в виде дивидендов, указанные в подпункте 11 пункта 1 статьи 208 настоящего Кодекса, признаются отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации;

85) доходы в натуральной форме, возникающие при предоставлении работникам медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, и иным лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией питания и (или) во временное пользование жилых помещений, если такие лица обязаны, в том числе на основании актов таких организаций, выполнять возложенные на них обязанности в изолированном режиме в период введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией.";

15) пункт 2 статьи 2171 дополнить абзацем следующего содержания:

"В целях настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с соответствующим договором. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования.";

16) статью 223 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Для доходов, указанных в подпункте 11 пункта 1 статьи 208 настоящего Кодекса, датой фактического получения дохода признается дата получения налогоплательщиком дохода в виде дивидендов по акциям (долям) иностранной организации (депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции иностранной организации) или в виде суммы распределения прибыли иностранной структуры без образования юридического лица, указанных в абзацах четвертом и восьмом пункта 11 статьи 208 настоящего Кодекса, в том числе дата их перечисления по поручению налогоплательщика на счета третьих лиц.";

17) абзац третий пункта 1 статьи 226 после слов "не предусмотрено пунктом 2" дополнить словами "или абзацем вторым пункта 6";

18) в статье 2261:

а) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на налоговых агентов, указанных в абзаце втором пункта 6 настоящей статьи.

Налоговые агенты, указанные в абзаце втором пункта 6 настоящей статьи, при определении налоговой базы по доходам от проведения операций погашения и выкупа (приобретения) эмитентом своих облигаций учитывают фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел с участием налогового агента и оператора финансовой платформы. Подтверждающие расходы документы оформляются в соответствии с правилами финансовой платформы и могут передаваться оператором финансовой платформы налоговому агенту с использованием системы электронного документооборота финансовой платформы.";

б) в пункте 6:

после слова "хранением" дополнить словами "или централизованным учетом прав на облигации", после слов "ценных бумаг" дополнить словами ", за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Признается налоговым агентом депозитарий, держатель реестра (регистратор) при получении доходов, выплат, учитываемых (перечисляемых) указанными лицами при погашении номинальной стоимости и проведении операций выкупа облигаций, размещенных с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".";

19) статью 232 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Сумма налога, исчисленного с признанного отраженным налогоплательщиком в налоговой декларации дохода, указанного в подпункте 11 пункта 1 статьи 208 настоящего Кодекса, уменьшается на сумму налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода в Российской Федерации при выплате такого дохода.";

20) в статье 251:

а) в пункте 1:

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) в виде имущества, имущественных прав, полученных российской организацией безвозмездно:

от организации, если передающая имущество, имущественные права организация прямо и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) капитале (фонде) получающей имущество, имущественные права организации и доля такого участия, определенная в соответствии с положениями статьи 1052 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов;

от организации, если получающая имущество, имущественные права организация прямо и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) капитале (фонде) передающей имущество, имущественные права организации и доля такого участия, определенная в соответствии с положениями статьи 1052 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов. При этом, если передающая организация является иностранной организацией, доходы, указанные в настоящем подпункте, не учитываются при определении налоговой базы только в том случае, если государство постоянного местонахождения передающей организации, а также организаций (структур без образования юридического лица), через которые осуществляется участие получающей организации в передающей организации (в случае косвенного участия), не включено в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса;

от физического лица, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия в уставном (складочном) капитале (фонде) такой организации, определенная в соответствии с положениями статьи 1052 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов;

от организации, владеющей лицензией (лицензиями) на пользование участками недр, указанными в пункте 2 статьи 3435 настоящего Кодекса, для компенсации затрат, осуществленных налогоплательщиком в целях создания объектов основных средств, указанных в пункте 6 статьи 3435 настоящего Кодекса.

При этом полученное имущество, имущественные права не признаются доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня их получения указанные имущество, имущественные права (за исключением денежных средств) не передаются третьим лицам;";

абзац восьмой подпункта 14 после слов "незащищенных категорий граждан," дополнить словами "институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку государственных программ и проектов за счет субсидий, предоставленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, на реализацию указанных государственных программ и проектов,";

в подпункте 50:

в абзаце первом слова "применялись налоговые ставки, установленные подпунктами 1 - 2" заменить словами "применялась налоговая ставка, установленная подпунктом 2";

в абзаце втором слова "либо документального подтверждения оснований для применения налоговой ставки, предусмотренной подпунктом 1 или 11 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса," исключить;

б) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. При определении налоговой базы также не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от организаций и (или) физических лиц, а также на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов и использованные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.";

подпункт 16 изложить в следующей редакции:

"16) имущественные права в виде права безвозмездного пользования имуществом, полученные некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности;";

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) средства в виде взносов финансовых организаций, поступающих в фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного, образованный в соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".";

21) абзац четвертый пункта 16 части второй статьи 255 после слов "пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации" дополнить словами "на дату заключения соответствующих договоров";

22) пункт 2 статьи 256 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) нематериальные активы, созданные в результате произведенных расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета, с учетом особенностей, установленных пунктом 7 статьи 2861 настоящего Кодекса.";

23) в пункте 3 статьи 257:

а) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"Остаточная стоимость нематериальных активов определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой, начисленной за период эксплуатации амортизации.";

б) абзацы тринадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым - шестнадцатым;

24) в пункте 1 статьи 268:

а) в абзаце первом подпункта 1 слова "пунктом 1 статьи 257" заменить словами "пунктами 1 и 3 статьи 257";

б) подпункт 4 после слов "объекта основных средств" дополнить словами "(нематериального актива)";

25) в пункте 12 статьи 269:

а) в подпункте 1:

в абзаце втором слова "от 0 до 180 процентов (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года)," исключить, слова "(начиная с 1 января 2016 года)" заменить словами "(от 0 до 180 процентов на период с 1 января по 31 декабря 2015 года и период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года)";

в абзаце третьем слова "от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года)," и слова "(начиная с 1 января 2016 года)" исключить, дополнить словами "(от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января по 31 декабря 2015 года, от 75 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года)";

б) подпункт 2 дополнить словами "(от 0 процентов до ставки EURIBOR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года)";

в) подпункт 3 дополнить словами "(от 0 процентов до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года)";

г) подпункт 4 дополнить словами "(от 0 процентов до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года)";

д) подпункт 5 дополнить словами "(от 0 процентов до ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года)";

е) подпункт 6 дополнить словами "(от 0 процентов до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года)";

26) статью 270 дополнить пунктом 4827 следующего содержания:

"4827) в виде расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, в отношении которых налогоплательщик воспользовался правом на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 2861 настоящего Кодекса;";

27) в пункте 4 статьи 271:

а) подпункт 4 дополнить словами ", если иное не предусмотрено подпунктом 15 настоящего пункта";

б) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

"15) дата поступления денежных средств (имущества, имущественных прав) для доходов в виде сумм возмещения убытков или ущерба, признанных должником или подлежащих уплате должником в пользу кредитной организации на основании решения суда, вступившего в законную силу, причиненных действиями (бездействием) лиц, контролирующих кредитную организацию, в отношении которой осуществлены (осуществляются) меры по предупреждению банкротства с участием Центрального банка Российской Федерации или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".";

28) абзац четвертый пункта 1 статьи 272 дополнить предложением следующего содержания: "Данный порядок не применяется к расходам некоммерческих организаций, относящимся к уставной некоммерческой деятельности, которые должны осуществляться за счет средств целевого финансирования и (или) целевых поступлений, не учитываемых при определении налоговой базы.";

29) абзац седьмой пункта 5 статьи 275 изложить в следующей редакции:

"Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в подпунктах 1 и 11 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, дивидендов, полученных от иностранных организаций, фактическим источником выплаты которых являются российские организации, на которые налогоплательщик имеет фактическое право и к которым применялись налоговые ставки, установленные подпунктами 1 и 11 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, а также дивидендов, указанных в подпункте 501 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанная сумма дивидендов ранее не учитывалась при определении суммы налога по формуле, предусмотренной настоящим пунктом.";

30) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 3 статьи 284 слова "за исключением иностранных организаций, самостоятельно признавших себя налоговыми резидентами Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 статьи 2462 настоящего Кодекса. При этом в целях применения налоговой ставки, установленной настоящим подпунктом, для иностранной организации, самостоятельно признавшей себя налоговым резидентом Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 статьи 2462 настоящего Кодекса, не имеет значения, выполняется в отношении ее условие о признании Российской Федерации местом управления такой организации, установленное подпунктом 3 пункта 1 статьи 2462 настоящего Кодекса, или нет" заменить словами "если иное не установлено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах";

31) в статье 2842:

а) наименование дополнить словами "и (или) иностранных организаций";

б) в пункте 1 слова "акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций)" заменить словами "акций (долей участия в уставном капитале) российских и (или) иностранных организаций";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. С учетом требования, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 41 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций и (или) иностранных организаций, при условии, что эти акции (доли) составляют уставный капитал таких организаций, не более 50 процентов активов которых, по данным финансовой отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации, прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, если иное не установлено настоящим пунктом.

Если акции российских организаций на дату их реализации или иного выбытия (в том числе погашения) относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на эту же дату являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, то налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 41 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется независимо от состава активов этих российских организаций.";

г) дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:

"4. Положения настоящей статьи применяются налогоплательщиком в отношении доходов от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) от акций (долей участия в уставном капитале) иностранных организаций только в том случае, если государство постоянного местонахождения указанных иностранных организаций не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

5. Для целей настоящей статьи редомициляция и (или) смена налогового резидентства как налогоплательщиком, так и организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, не прерывают срок владения акциями (долями участия в уставном капитале) таких организаций.

6. При реализации или ином выбытии (в том числе погашении) акций (долей участия в уставном капитале) российских и (или) иностранных организаций, полученных в результате реорганизации налогоплательщиком-правопреемником, срок нахождения в собственности налогоплательщика указанных акций (долей участия в уставном капитале) для целей пункта 1 настоящей статьи исчисляется с даты приобретения их в собственность реорганизованной организацией (реорганизованными организациями).

При этом положения настоящего пункта не применяются, если в ходе мероприятий налогового контроля будет установлено, что основной целью реорганизации является применение налоговой ставки, установленной пунктом 1 настоящей статьи.";

32) в статье 2844:

а) подпункт 2 пункта 1 после слов "социально-экономического развития" дополнить словами "(за исключением обособленных подразделений, расположенных на других территориях опережающего социально-экономического развития)";

б) в подпункте 1 пункта 2 слова "при исполнении соглашения" заменить словами "при исполнении одного из соглашений";

в) в подпункте 1 пункта 3 слова "при исполнении соглашения" заменить словами "при исполнении каждого из соглашений";

33) в статье 2861:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) не более 90 процентов суммы расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2 статьи 262 настоящего Кодекса.";

б) в пункте 3:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Если налогоплательщик воспользовался правом на применение инвестиционного налогового вычета в части расходов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, он также вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), подлежащую зачислению в федеральный бюджет, на величину, составляющую 10 процентов суммы указанных расходов.";

абзац второй считать абзацем третьим;

абзац третий считать абзацем четвертым и изложить его в следующей редакции:

"Уменьшение суммы налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, на величину расходов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, осуществляется в налоговом (отчетном) периоде, в котором введены в эксплуатацию объекты основных средств и (или) изменена их первоначальная стоимость, а на величину расходов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, - в налоговом (отчетном) периоде, в котором завершены научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (отдельные этапы работ) либо подписан акт их сдачи-приемки. При этом такое уменьшение может быть осуществлено также в последующие налоговые (отчетные) периоды с учетом положения пункта 9 настоящей статьи.";

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;

в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Инвестиционный налоговый вычет в виде расходов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, применяется в отношении научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок по месту нахождения организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений с учетом положений пункта 6 настоящей статьи.";

г) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Инвестиционный налоговый вычет в виде расходов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, применяется к налогу, исчисленному за налоговый (отчетный) период, в котором завершены научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (отдельные этапы работ) либо подписан акт их сдачи-приемки, и за последующие налоговые (отчетные) периоды с учетом положений пункта 9 настоящей статьи.";

д) пункт 6 дополнить подпунктами 15 - 18 следующего содержания:

"15) право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, применительно к объектам амортизируемого имущества, амортизация по которым учитывается в составе указанных расходов, и (или) работникам, расходы на оплату труда которых учитываются в составе указанных расходов, относящимся к организации или ее обособленным подразделениям, расположенным на территории этого субъекта Российской Федерации;

16) предельный размер расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, учитываемых при определении инвестиционного налогового вычета;

17) категории налогоплательщиков, которым предоставляется (не предоставляется) право на применение инвестиционного налогового вычета, предусмотренное подпунктом 15 настоящего пункта;

18) виды научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, в отношении расходов на осуществление которых налогоплательщикам предоставляется (не предоставляется) право на применение инвестиционного налогового вычета, предусмотренное подпунктом 15 настоящего пункта.";

е) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Налогоплательщик, использовавший право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении научного исследования и (или) опытно-конструкторской разработки, указанных в абзаце пятом пункта 4 настоящей статьи, не вправе учитывать при определении налоговой базы расходы на такие исследования и (или) разработки, а также применять в отношении их положения статьи 2672 настоящего Кодекса.";

ж) в пункте 8:

абзац первый после слов "пункта 4 настоящей статьи," дополнить словами "научным исследованиям и (или) опытно-конструкторским разработкам, указанным в абзаце пятом пункта 4 настоящей статьи,";

абзац третий после слов "к объектам основных средств," дополнить словами "научным исследованиям и (или) опытно-конструкторским разработкам,", после слов "в отношении таких объектов" дополнить словами ", исследований и (или) разработок";

з) в абзаце втором пункта 9 слова "абзацем вторым пункта 3" заменить словами "абзацем третьим пункта 3";

и) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12. При реализации или ином выбытии указанного в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи объекта основных средств (за исключением ликвидации) и (или) созданного в результате произведенных расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки нематериального актива, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии с настоящей статьей, до истечения срока их полезного использования сумма налога, не уплаченная в связи с применением такого вычета в отношении этих объекта основных средств и (или) нематериального актива, подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 287 настоящего Кодекса днем уплаты налога.";

34) в пункте 1 статьи 309:

а) в подпункте 1:

слово "организаций;" заменить словом "организаций.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Для целей настоящей статьи к доходам в виде дивидендов относится также доход от доверительного управления составляющим паевой инвестиционный фонд имуществом, выплачиваемый иностранной организации - пайщику по принадлежащим ей инвестиционным паям пропорционально доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд;";

б) подпункт 91 дополнить словами ", а также комбинированных и иных фондов, более 50 процентов активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации";

35) в пункте 11 статьи 312:

а) в абзаце третьем слова "могут быть применены налоговые ставки, установленные подпунктами 1 - 2" заменить словами "может быть применена налоговая ставка, установленная подпунктом 2";

б) в абзаце четвертом слова "и подпунктов 1 - 12 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса" исключить;

в) абзацы пятый - седьмой признать утратившими силу;

36) в статье 3241:

а) пункт 6 дополнить словами "с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи";

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Инвентаризация резерва предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год осуществляется до момента представления налоговой декларации за отчетный (налоговый) период. Если сумма вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, фактически начисленных до даты инвентаризации, превышает сумму резерва, сформированного на последнюю дату отчетного (налогового) периода, то сумма превышения включается в состав расходов отчетного (налогового) периода. Если сумма вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, фактически начисленных до даты инвентаризации, оказывается меньше суммы резерва, сформированного на последнюю дату отчетного (налогового) периода, то разница подлежит включению в состав внереализационных доходов отчетного (налогового) периода.

При определении суммы фактически начисленного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год не учитываются расходы, списанные за счет резерва, созданного в предыдущем налоговом периоде.";

37) статью 3311 признать утратившей силу;

38) в пункте 1 статьи 33333:

а) дополнить подпунктом 46 следующего содержания:

"46) за внесение сведений о юридическом лице в реестр операторов финансовых платформ в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" - 35 000 рублей;";

б) дополнить подпунктом 271 следующего содержания:

"271) за государственную регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования - 1 000 рублей;";

в) подпункт 94 дополнить абзацем следующего содержания:

"предоставление лицензии на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) - 9 500 000 рублей;";

г) подпункт 111 изложить в следующей редакции:

"111) за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам:

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, - 1 300 рублей;

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства - 1 600 рублей;";

39) в статье 33335:

а) подпункт 16 пункта 1 дополнить словами ", а также за государственную регистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, приобретенные ими в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен жилых помещений, утраченных ими вследствие такой чрезвычайной ситуации";

б) подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"8) за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" права на объект недвижимости;";

40) в статье 339:

а) в пункте 9:

в абзаце первом слова "в подпункте 21 пункта 1 статьи 342 настоящего Кодекса," заменить словами "в абзаце девятом пункта 3 статьи 342 настоящего Кодекса, значение коэффициента Кц для которых равно нулю,";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) измерение количества добываемой скважинной жидкости и определение ее физико-химических свойств осуществляются по каждой работающей скважине в течение налогового периода. Количество измерений, проводимых в течение налогового периода, определяется как деление количества дней работы скважины в налоговом периоде на число семь и округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления, но не реже одного раза в данном налоговом периоде;";

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Определение пользователем недр количества добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, фактических потерь при ее добыче, а также определение физико-химических свойств добываемой скважинной жидкости в целях применения подпункта 2 пункта 9 настоящей статьи осуществляется в соответствии с порядком учета нефти, утверждаемым Правительством Российской Федерации.";

41) пункт 6 статьи 340 изложить в следующей редакции:

"6. Оценка стоимости добытых драгоценных камней производится исходя из сложившейся у налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде (а при ее отсутствии - в ближайшем из двенадцати предыдущих налоговых периодов) средневзвешенной цены реализации добытых драгоценных камней (за исключением природных алмазов массой 10,80 карата и более) без учета налога на добавленную стоимость, но не ниже их первичной оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, если иное не установлено настоящим пунктом.

Оценка стоимости добытых драгоценных камней (природных алмазов) массой 10,80 карата и более производится исходя из цен их реализации без учета налога на добавленную стоимость, но не ниже их первичной оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

В случае направления драгоценных камней (природных алмазов) массой 10,80 карата и более для дальнейшей переработки оценка их стоимости производится исходя из сложившейся у налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде (а при ее отсутствии - в ближайшем из двенадцати предыдущих налоговых периодов) средневзвешенной цены реализации добытых драгоценных камней (природных алмазов) массой 10,80 карата и более без учета налога на добавленную стоимость, но не ниже их первичной (лимитной) оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Оценка стоимости добытых уникальных драгоценных камней и уникальных самородков драгоценных металлов, не подлежащих переработке, производится исходя из цен их реализации без учета налога на добавленную стоимость, уменьшенных на суммы расходов налогоплательщика по их доставке (перевозке) получателю.";

42) статью 3423 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. В случае прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта по решению суда налогоплательщик считается утратившим право на применение коэффициента КТД менее 1 начиная с налогового периода, в котором был впервые применен коэффициент КТД менее 1. При этом сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в связи с применением коэффициента КТД менее 1, подлежит перерасчету исходя из коэффициента КТД, равного 1, начиная с того налогового периода, в котором впервые был применен коэффициент КТД менее 1, и уплате в бюджет с уплатой соответствующих сумм пеней.

Положения данного пункта не применяются в случае выполнения участником регионального инвестиционного проекта обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта.";

43) абзац девятый пункта 3 статьи 3611 дополнить словами ", начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу";

44) в статье 362:

а) пункт 1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено пунктом 31 настоящей статьи";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган налогоплательщиками - физическими лицами через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о гибели или уничтожении объекта налогообложения, запрашивает сведения, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении сведений, подтверждающих факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, исполняет указанный запрос в течение семи дней со дня его получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса, предусмотренного настоящим пунктом, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения такого заявления не более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

По результатам рассмотрения заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения либо сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения.

В уведомлении о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения должны быть указаны основания прекращения исчисления налога, объекты налогообложения и период, начиная с которого исчисление налога прекращается. В сообщении об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения должны быть указаны основания отказа в прекращении исчисления налога и объекты налогообложения.

Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения, сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

45) в статье 3782:

а) абзац второй пункта 2 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2 и 22 пункта 12 настоящей статьи";

б) в подпункте 22 пункта 12 слово "подпункте" заменить словами "подпунктах 1, 2 и";

в) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, и настоящим пунктом.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие установления его рыночной стоимости сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.";

46) в пункте 32 статьи 380 слова "в 2020 году" заменить словами "в 2020 и 2021 годах";

47) в пункте 51 статьи 382 слова "качественных и (или) количественных" заменить словами "кадастровой стоимости вследствие изменения";

48) в статье 386:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В налоговую декларацию включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.";

б) в пункте 11:

дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"Уведомление о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган на территории субъекта Российской Федерации рассматривается налоговым органом по субъекту Российской Федерации в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса в соответствии с пунктом 13 статьи 85 настоящего Кодекса в связи с отсутствием сведений, необходимых для рассмотрения уведомления о порядке представления налоговой декларации, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения такого уведомления не более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

При выявлении оснований, препятствующих применению предусмотренного настоящим пунктом порядка представления налоговой декларации, налоговый орган по субъекту Российской Федерации информирует об этом налогоплательщика.";

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами пятым и шестым;

49) в статье 391:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, и настоящим пунктом.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие установления его рыночной стоимости сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.";

б) в пункте 61:

дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"Уведомление о выбранном земельном участке рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса в соответствии с пунктом 13 статьи 85 настоящего Кодекса в связи с отсутствием сведений, необходимых для рассмотрения уведомления о выбранном земельном участке, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения такого уведомления не более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

При выявлении оснований, препятствующих применению налогового вычета в соответствии с уведомлением о выбранном земельном участке, налоговый орган информирует об этом налогоплательщика.";

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым;

50) в статье 396:

а) в пункте 71 слова "качественных и (или) количественных" заменить словами "кадастровой стоимости вследствие изменения";

б) в пункте 10:

в абзаце четвертом слова ", относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 настоящего Кодекса, и" заменить словами "- физическое лицо,", дополнить словами ", начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу";

в абзаце пятом слова "право на налоговую льготу" заменить словами "налоговая льгота";

в) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"20. Орган или иное лицо, уполномоченные федеральным органом исполнительной власти, федеральным государственным органом, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба (приравненная к ней служба), федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела, обязаны представлять в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведения о кадастровых номерах земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования указанным федеральным органам и находящимся в их ведении органам и иным лицам и относящихся к земельным участкам, изъятым из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации, и к земельным участкам, ограниченным в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленным для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, ежегодно до 1 марта года, следующего за годом, за который представляются указанные сведения.

Форма представления сведений, предусмотренных настоящим пунктом, порядок ее заполнения, формат и порядок представления таких сведений утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются также органом или иным лицом, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, федеральным государственным органом, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба (приравненная к ней служба), федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела, в налоговый орган по субъекту Российской Федерации по его запросу в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в налоговые органы бесплатно.

Положения настоящего пункта не распространяются на органы федеральной службы безопасности и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.";

51) статью 402 признать утратившей силу;

52) в статье 403:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 403. Налоговая база";

б) в пункте 2:

абзац второй после слова "предусмотрено" дополнить словами "законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, и";

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие установления его рыночной стоимости сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.";

53) статью 404 признать утратившей силу;

54) в статье 406:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в размерах, не превышающих:";

в) пункт 4 признать утратившим силу;

г) в подпункте 1 пункта 5 слова "(суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)" исключить;

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Если налоговые ставки не определены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), налогообложение производится по налоговым ставкам, указанным в пункте 2 настоящей статьи.";

55) в статье 407:

а) в абзаце четвертом пункта 6 слова "относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 10, 101, 12, 15 пункта 1 настоящей статьи, и" исключить, дополнить словами ", начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу";

б) в пункте 7:

дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"Уведомление о выбранном объекте налогообложения рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса в соответствии с пунктом 13 статьи 85 настоящего Кодекса в связи с отсутствием сведений, необходимых для рассмотрения уведомления о выбранном объекте налогообложения, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения такого уведомления не более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

При выявлении оснований, препятствующих предоставлению налоговой льготы в соответствии с уведомлением о выбранном объекте налогообложения, налоговый орган информирует об этом налогоплательщика.";

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами пятым и шестым;

56) в статье 408:

а) в пункте 21:

дополнить новым абзацем пятым и абзацами шестым и седьмым следующего содержания:

"Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса, предусмотренного настоящим пунктом, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения такого заявления не более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

По результатам рассмотрения заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения либо сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения.

В уведомлении о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения должны быть указаны основания прекращения исчисления налога, объекты налогообложения и период, начиная с которого исчисление налога прекращается. В сообщении об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения должны быть указаны основания для отказа в прекращении исчисления налога и объекты налогообложения.";

абзац пятый считать абзацем восьмым и его после слов "в электронной форме" дополнить словами ", формы уведомления о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения, сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения";

б) в пункте 51 слова "качественных и (или) количественных" заменить словами "кадастровой стоимости вследствие изменения";

в) абзац второй пункта 6 признать утратившим силу;

г) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4-6 настоящей статьи) за последний налоговый период, в котором в отношении такого объекта налогообложения применялся порядок определения налоговой базы исходя из его инвентаризационной стоимости;";

д) дополнить пунктом 82 следующего содержания:

"82. В отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса, сумма налога подлежит уплате в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей с учетом коэффициента 0,6 применительно к первому налоговому периоду, за который исчисляется налог в отношении этого объекта налогообложения.

Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 настоящего Кодекса, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.";

57) в статье 422:

а) в пункте 1:

в подпункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"с возмещением расходов на оплату жилого помещения, питания и продуктов, топлива, или их оплатой, или их бесплатным предоставлением, а также с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг или их оплатой;";

абзац восьмой признать утратившим силу;

подпункт 4 после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью,";

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) суммы, выплачиваемые плательщиком на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физического лица, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера, а также оплата плательщиком таких расходов.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. При оплате плательщиками расходов на командировки работников как в пределах территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации не подлежат обложению страховыми взносами суточные, предусмотренные пунктом 1 статьи 217 настоящего Кодекса, фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта, на получение виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. Аналогичный порядок обложения страховыми взносами применяется к выплатам, производимым физическим лицам, находящимся во властном или в административном подчинении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа компании, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании.

При выплате плательщиками полевого довольствия в соответствии с законодательством Российской Федерации работникам, работающим в полевых условиях, указанные суммы за каждый день нахождения в полевых условиях не облагаются страховыми взносами в размере, не превышающем размера полевого довольствия, предусмотренного пунктом 1 статьи 217 настоящего Кодекса.";

58) в абзаце втором пункта 7 статьи 430 цифру "6" заменить цифрой "5".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 26; 2016, N 27, ст. 4183; 2019, N 30, ст. 4156) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 после слов "(за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий)," дополнить словами "либо резидент иной территории опережающего социально-экономического развития, создавший филиал или представительство на этой территории опережающего социально-экономического развития,";

2) часть 3 статьи 12 после слов "за пределами" дополнить словами "этой или иной";

3) часть 9 статьи 13 дополнить словами ", или с резидентом иной территории опережающего социально-экономического развития, создавшим филиал или представительство на территории опережающего социально-экономического развития";

4) пункт 4 части 3 статьи 15 после слов "за пределами" дополнить словами "этой или иной".

Статья 4

В части 6 статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 2015 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2023; 2016, N 23, ст. 3297; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307) слова "2020 года" заменить словами "2021 года".

Статья 5

В статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2015 года N 396-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 16) слова "подпунктов 2 и 3" заменить словами "абзаца второго".

Статья 6

В части 6 статьи 9 Федерального закона от 27 ноября 2017 года N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст. 7307; 2018, N 1, ст. 20; N 32, ст. 5096) цифры "2020" заменить цифрами "2024".

Статья 7

Внести в статью 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 265-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5024) следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 4 после слов "статьи 250" дополнить словами "и пункте 41 статьи 271";

2) подпункт "г" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"г) в пункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"доля доходов от реализации экземпляров разработанных организацией программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа к программам для ЭВМ и базам данных, указанным в настоящем абзаце, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за исключением доходов от предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных (в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), если такие права состоят в получении возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки) по итогам отчетного (расчетного) периода составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период;";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"доля доходов от реализации экземпляров разработанных организацией программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа к программам для ЭВМ и базам данных, указанным в настоящем абзаце, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за исключением доходов от предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных (в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), если такие права состоят в получении возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки) по итогам девяти месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 2 настоящей статьи, составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период;";

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"В целях настоящего пункта сумма доходов определяется по данным налогового учета организации в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, при этом в нее не включаются доходы, указанные в пунктах 2 и 11 части второй статьи 250 и пункте 41 статьи 271 настоящего Кодекса, а также доходы от уступки прав требования долга, возникшего при признании доходов, указанных в абзацах четвертом и восьмом настоящего пункта.";

в абзаце одиннадцатом слова "одно условие, установленное" заменить словами "одно из условий (о доле доходов или численности работников), установленных";".

Статья 8

1. Установить, что в отчетных (налоговых) периодах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно налоговая ставка, установленная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, применяется в отношении доходов в виде дивидендов, полученных иностранной организацией, признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 статьи 2462 Налогового кодекса Российской Федерации, при выполнении следующих условий:

1) иностранная организация, получающая дивиденды, в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов;

2) государство (территория) государственной регистрации иностранной организации, получающей дивиденды, и иностранной организации, выплачивающей дивиденды (если применимо), не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

3) в случае если выплачивающая дивиденды организация является российской организацией, указанные дивиденды зачислены на счета иностранной организации в российских банках.

2. Установить, что в отчетных (налоговых) периодах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно организации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, могут применять налоговую ставку, установленную подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае, если такие организации имеют фактическое право на получение доходов в виде дивидендов и косвенно участвуют в российской организации, выплатившей доход в виде дивидендов, при выполнении следующих условий:

1) доля косвенного участия организации, признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации, имеющей фактическое право на дивиденды, в уставном (складочном) капитале (фонде) российской организации, выплачивающей дивиденды, составляет не менее 50 процентов;

2) сумма дивидендов, фактическое право на которые имеет организация, признаваемая налоговым резидентом Российской Федерации, составляет не менее 50 процентов от общей суммы распределяемых дивидендов;

3) в течение 180 календарных дней с даты выплаты дивидендов российской организацией на счета организации, признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации, имеющей фактическое право на указанные дивиденды, зачислен доход от пассивной деятельности в сумме, равной сумме или превышающей сумму выплаченных дивидендов, фактическое право на которые имеет организация, признаваемая налоговым резидентом Российской Федерации, за вычетом удержанного у источника в Российской Федерации налога на прибыль организаций.

3. Установить, что в целях определения предельной величины процентов, подлежащих включению в состав расходов по налогу на прибыль организаций в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, положения пункта 2 статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении долговых обязательств, возникших до 1 января 2020 года, применяются с учетом следующих особенностей:

1) величина контролируемой задолженности, выраженная в иностранной валюте, определяется по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода, но не превышающему курс, установленный Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 28 февраля 2020 года;

2) величина собственного капитала на последнее число каждого отчетного (налогового) периода определяется без учета соответствующих положительных (отрицательных) курсовых разниц, возникших вследствие переоценки требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте, в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Центральным банком Российской Федерации, с 28 февраля 2020 года по последнее число отчетного (налогового) периода, на которое определяется коэффициент капитализации.

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 3 - 9, подпункт "б" пункта 10, пункты 12 - 15, 21, 22 статьи 1 и статья 7 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 1, подпункт "г" пункта 16, пункт 17, подпункт "а" пункта 18, пункты 19 и 23 статьи 1, пункты 38 и 39 статьи 2, статьи 3 - 5 и 8 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

4. Подпункт "а" пункта 10, подпункты "а" - "в" пункта 16, подпункт "б" пункта 18, пункт 20 статьи 1 и пункт 6 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

5. Пункты 1, 3 - 5, 7 - 13, подпункты "а" - "в", абзац второй подпункта "г" пункта 14, пункты 16 - 19, абзацы девятый - двенадцатый подпункта "а", абзацы второй - пятый подпункта "б" пункта 20, пункты 21 - 24, 26, 28 - 37, 41, 42, 44 - 49, подпункты "а" и "в" пункта 50, пункты 51 - 54, подпункт "б" пункта 55, пункты 56 - 58 статьи 2 и статья 6 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).

6. Положения пунктов 4 - 5 статьи 80, статей 88 и 174 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении налоговых деклараций (расчетов), представленных после 1 июля 2021 года.

7. Действие положений пункта 85 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2020 года.

8. Действие положений статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года.

9. Действие положений подпункта 11 пункта 1 статьи 251, статьи 269 и пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

10. Действие положений подпункта 21 пункта 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

11. Действие положений подпункта 2 пункта 9 статьи 339 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. В случае если налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за налоговый период, приходящийся на 2017 - 2020 годы, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации, в связи с применением пункта 9 статьи 339 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), и решение о возврате (зачете) суммы излишне уплаченного налога по такой уточненной налоговой декларации на день вступления в силу настоящего Федерального закона не принято, возврат (зачет) указанной суммы налога не производится.

12. Действие положений пункта 6 статьи 340 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на оценку стоимости драгоценных камней при определении налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении драгоценных камней, добытых в налоговых периодах по налогу на добычу полезных ископаемых, начинающихся после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

13. Положения абзаца четвертого пункта 1 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации применяются начиная с представления налоговых деклараций по налогу на имущество организаций за налоговый период 2020 года.

14. Действие положений пункта 82 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц за налоговый период 2020 года.

15. До утверждения формы представления сведений, предусмотренных абзацем третьим пункта 94 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), порядка ее заполнения, формата и порядка представления таких сведений эти сведения представляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в электронном виде по форме и формату, которые определены соглашением взаимодействующих сторон.

16. До утверждения формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, предусмотренной пунктом 31 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщик вправе представить в налоговый орган по своему выбору такое заявление в произвольной форме с указанием месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения, а также документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения.

17. До утверждения формы представления сведений, предусмотренных пунктом 20 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, порядка ее заполнения, формата и порядка представления указанных сведений эти сведения представляются в налоговый орган по субъекту Российской Федерации на бумажном или электронном носителе в произвольной форме с указанием кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых представлены сведения, и налоговых периодов, в отношении которых применяются представляемые сведения.

Президент Российской Федерации В. Путин