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Рубрика: Экономика

Названы города, где новостройки нужнее всего

Текст: Марина Трубилина
В среднем на одного россиянина приходится 27,8 квадратных метра жилья. Такие данные приводятся в исследовании Общероссийского народного фронта и рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Это ниже рекомендованного ООН уровня в 30 кв.м на человека. "Есть страны, где по 60-70 кв.м., в Европе тоже больше, мы немного не дотягиваем", - сказал гендиректор РАСК Николай Алексеенко.

Эксперты сопоставили данные всех 1117 российских городов. Выяснилось, что только 84 города в суммарным населением 19 млн человек в целом можно считать относительно благополучными - обеспеченность жильем в них выше среднего, ежегодно строится более 0,1 кв.м. на человека. Еще в 144 городах также достаточно активно ведется строительство, но жилых площадей меньше среднего.

Наиболее плачевная ситуация, по данным РАСК, в 511 городах с 23 млн населения. Там почти ничего не строится (менее 0,1 кв.м в год) и обеспеченность жильем ниже среднего. Большая часть этих городов находится в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Более 70% - это малые города с населением до 50 тысяч человек. Однако 47 городов - достаточно крупные, в них проживает более 100 тысяч населения. Среди них - Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Волжский, Мурманск, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре. В Нижневартовске с 278 тысячами жителей на каждого приходится менее 20 кв.м жилья. Именно на этих городах, подчеркивают авторы исследования, нужно сфокусировать усилия по увеличению объемов строительства.

В целом строительство сейчас ведется в 308 из 1117 городов. 24 млн россиян проживают в городах, где ничего не строится, подсчитали в РАСК. Строительство не ведется в 6 регионах - в частности, на Чукотке и в Магаданской области.

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