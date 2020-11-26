Новые нормативы ОМС отразятся на зарплате медработников

В следующем году для пациентов станет доступнее профилактическая и специализированная медицинская помощь, одновременно вырастут нормативы вызова скорой помощи, что отразится на заработной плате медработников, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов в четверг, 26 ноября.

Так, объемы профилактической медицинской помощи увеличатся на 3,6%, а специализированной, например, по профилю онкология, в дневных стационарах - на 4%, в круглосуточных - на 5,7%.

Министр также отметил, что на 1% увеличатся объемы оказания медпомощи по обращениям, что связано с введением тестирований на коронавирус, на 13% - по посещениям и с иными целями, в том числе на 7,2% - по случаям госпитализации в круглосуточно стационаре.

В связи с этим будут проиндексированы нормативы финансовых затрат на оказание медицинской помощи. Так, нормативы стоимости вызова скорой помощи вырастут на 11% по сравнению с 2020 годом, следует из слов министра.

"Сегодня скорая помощь испытывает наибольшие трудности, нагрузка на нее возросла в среднем от 2 и более раз", - подчеркнул он.

Средний темп прироста заработной платы медработников в связи введением новых нормативов составит более 5%, подытожил Мурашко.