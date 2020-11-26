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26.11.2020 13:22
Рубрика: Общество

Новые нормативы ОМС отразятся на зарплате медработников

Текст: Елена Манукиян
В следующем году для пациентов станет доступнее профилактическая и специализированная медицинская помощь, одновременно вырастут нормативы вызова скорой помощи, что отразится на заработной плате медработников, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов в четверг, 26 ноября.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Так, объемы профилактической медицинской помощи увеличатся на 3,6%, а специализированной, например, по профилю онкология, в дневных стационарах - на 4%, в круглосуточных - на 5,7%.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Министр также отметил, что на 1% увеличатся объемы оказания медпомощи по обращениям, что связано с введением тестирований на коронавирус, на 13% - по посещениям и с иными целями, в том числе на 7,2% - по случаям госпитализации в круглосуточно стационаре.

В связи с этим будут проиндексированы нормативы финансовых затрат на оказание медицинской помощи. Так, нормативы стоимости вызова скорой помощи вырастут на 11% по сравнению с 2020 годом, следует из слов министра.

"Сегодня скорая помощь испытывает наибольшие трудности, нагрузка на нее возросла в среднем от 2 и более раз", - подчеркнул он.

Средний темп прироста заработной платы медработников в связи введением новых нормативов составит более 5%, подытожил Мурашко.

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