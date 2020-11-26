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26.11.2020 13:13
Рубрика: Экономика

Новый бюджет прошел третье чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении проект нового федерального бюджета на три года. Документ сверстан с дефицитом, однако это не помешает выполнению всех социальных обязательств. Бюджет будет социальным более чем на четверть, заявили в нижней палате парламента.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Принятый документ предусматривает рост доходов с 18,8 трлн рублей в 2021 году до 22,3 трлн в 2023 году. Будут расти и расходы - с 21,5 трлн до 23,7 трлн в предстоящую "трехлетку". В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, однако затем он снизится до 1% ВВП. "Недостачу" планируется покрывать в основном за счет внутренних займов. На финансирование дефицита за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году заложен в проект бюджета 91 миллиард рублей.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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Бюджет сверстан, исходя из объема ВВП в 115,5 трлн рублей в 2021 году, 124,2 трлн в 2022 году и 132,8 трлн в 2023 году. Кроме того, взят ориентир на инфляцию не выше в 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022-2023 годах.

В 2022 и 2023 годах ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы на уровне 700-800 млрд рублей за год. Эти суммы должны будут пойти в резервы, и в результате объем ФНБ должен вырасти с 12,5 трлн рублей в следующем году до 13,5 трлн рублей в 2023-ем.

Реагируя на критику нового бюджета на пленарном заседании, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил коллегам: "Мы все разные, но должны думать о стране". Он обратил внимание, что один из самых влиятельных политиков России - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - высказался за бюджет. "Это дорогого стоит", - считает спикер.

По его словам, Россия эффективно преодолевает сложности в экономике из-за пандемии - "и делает это не за счет народа, как это было в 90-е". "Все социальные обязательства будут выполнены за счет государства", - подчеркнул Володин. Он обратил внимание на то, что в новом бюджете увеличены расходы на здравоохранение, что необходимо для преодоления пандемии. Конкретнее, финансирование этой сферы выросло на 13% по сравнению с прошлым годом. На эти цели будет направлено более 1,1 трлн рублей. Одновременно предусматриваются 90 млрд на первичное звено здравоохранения, что особенно актуально на фоне борьбы с коронавирусом.

"Это те деньги, которые могли пойти в другие сферы, но они должны пойти к людям - спасать их", - подчеркнул спикер.

Председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что со следующего года средства на социальную политику вырастут на 480 млрд рублей. И в итоге "больше четверти бюджета пойдет на решение социальных вопросов". Это и будет основной задачей главного финансового документа страны.

При этом в бюджете заложены средства на финансовое обеспечение каждого пункта Послания президента Федеральному Собранию - более триллиона рублей в год, напомнил Макаров. Здесь и средства на обеспечение младшеклассников горячим питанием, и доплаты классным руководителям, и выплаты на детей от 3 до 7 лет… Также заложены средства и на помощь регионам, которые оказались в трудной экономической ситуации. Ко второму чтению в их пользу были распределены средства в размере 1,4 трлн рублей.

Фото: iStock
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Ко второму чтению была проведена большая работа - был принят большой блок поправок от депутатов и кабмина. В частности, было увеличено финансирование отдельных направлений на общую сумму более 13 млрд рублей на 2021-й год, напомнил глава думских "единороссов" Сергей Неверов. В частности, деньги пойдут на субсидирование пассажирских воздушных перевозок, формирование современной городской среды, обеспечение занятости и переселение с подработанных территорий в шахтерских городах и поселках.

Вместе с новым бюджетом депутаты приняли проект постановления, в котором расписаны приоритеты для распределения средств при появлении дополнительных доходов. В частности, это решение проблем транспортного обеспечения в регионах, улучшение жизни на селе, борьба с убылью населения в тех регионах, где это актуально. Глава Минфина Антон Силуанов обещал депутатам, что кабмин будет плотно работать с Госдумой для выполнения этих задач.

"Мы приняли очень взвешенный закон, несмотря на пандемию, - заявил министр финансов после принятия бюджета. - Помогли бизнесу - снизили нагрузку на него. Страховые взносы на малое и среднее предпринимательство сократились в два раза. Кроме того, снизили нагрузку на высокотехнологичную отрасль. Увеличили расходы на социальную сферу, на здравоохранение, образование".

В итоге, по его словам, увеличится количество бюджетных мест в вузах, будет построено больше школ, чем планировалось ранее. Больше будет и средств на дорожную сеть, инфраструктуру.

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