На едином портале госуслуг появился новый сервис, который позволяет сообщать о сложностях с вызовом "скорой помощи" или дозвоном до поликлиники. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Из-за загруженности медицинских учреждений стали возникать проблемы с вызовом медиков на дом, власти по поручению президента в срочном порядке пытаются их решить.

Новый сервис рассчитан как на людей с подтвержденным аккаунтом на госуслугах, так и с упрощенной учетной записью. Достаточно заполнить электронную форму сообщения и кратко описать ситуацию. Если случаев было несколько, то о каждом надо написать в отдельном сообщении.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер: "Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения"

После получения ответа на свое сообщение, пользователей просят оценить качество решения проблемы. В случае низкой оценки работу соответствующего ведомства проверят.