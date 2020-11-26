Обновляться опасно. Новая прошивка сломала дорогие смартфоны Samsung

Обновление фирменной оболочки One UI 3.0, которое начали получать смартфоны Galaxy Z Fold2, оказалась проблемной. После ее установки устройства выдают сообщение о критической ошибке и отказываются включаться.

Речь, как пишет SamMobile, идет о прошивке с номером F916NKSU1ZTKB. Единственный способ вернуть аппарат к жизни - сбросить его к заводским настройкам, однако пользователи, которые перед обновлением не озаботились созданием резервной копии, могли потерять часть важных данных.

В Samsung уже признали, что обновление вышло проблемным, и прекратили его рассылку. Отмечается также, что речь шла о бета-версии, поэтому тем, кто принимает участие в тестировании One UI, нужно быть особенно осторожным.