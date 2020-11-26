"Одно окно" для экспортеров откроется в четверг

Сегодня, 26 ноября, состоится запуск цифровой платформы "Мой экспорт", на которой российские экспортно ориентированные предприятия смогут проходить все этапы внешнеэкономической деятельности.

Теперь экспортерам не понадобится обращаться отдельно в ФТС, ФНС и другие вовлеченные ведомства, а также собирать большое количество документов для оформления субсидий. Все будет доступно в личном кабинете в "одном окне".

Российский экспортный центр, выступающий оператором платформы, представит ее функционал и расскажет о нескольких суперсервисах, которые будут доступны на платформе. Первыми станут доступны самые популярные услуги - подтверждение нулевой ставки НДС, оформление субсидий, таможенных деклараций. В 2021 году заработает уже 20 сервисов.

Постепенно количество доступных в "одном окне" услуг будет увеличиваться, в итоге должна сформироваться цифровая экосистема с онлайн-доступом ко всем государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

Разработка системы "Мой экспорт" предусмотрена нацпроектом "Международная кооперация и экспорт".