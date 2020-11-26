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26.11.2020 07:00
Рубрика: Экономика

"Одно окно" для экспортеров откроется в четверг

Текст: Ирина Алпатова
Сегодня, 26 ноября, состоится запуск цифровой платформы "Мой экспорт", на которой российские экспортно ориентированные предприятия смогут проходить все этапы внешнеэкономической деятельности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь экспортерам не понадобится обращаться отдельно в ФТС, ФНС и другие вовлеченные ведомства, а также собирать большое количество документов для оформления субсидий. Все будет доступно в личном кабинете в "одном окне".

Экспортеры получат новый сервис для онлайн-торговли

Российский экспортный центр, выступающий оператором платформы, представит ее функционал и расскажет о нескольких суперсервисах, которые будут доступны на платформе. Первыми станут доступны самые популярные услуги - подтверждение нулевой ставки НДС, оформление субсидий, таможенных деклараций. В 2021 году заработает уже 20 сервисов.

Постепенно количество доступных в "одном окне" услуг будет увеличиваться, в итоге должна сформироваться цифровая экосистема с онлайн-доступом ко всем государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

Разработка системы "Мой экспорт" предусмотрена нацпроектом "Международная кооперация и экспорт".

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