Оверчук: Цифровизация необходима для роста экспортного потенциала

Государство запустило цифровую платформу для экспортеров. Теперь предприниматели в режиме "одного окна" смогут оформлять таможенные документы и подавать заявки на субсидии. Превращение государства в "невидимку", когда госсервисы перестают быть заметными, но помогают сделать бизнес более эффективными и конкурентоспособным - это неизбежный процесс, сказал в четверг вице-премьер Алексей Оверчук на запуске платформы.

"Мы с самого начала отказались от сканирования документов и перешли к обмену электронными сведениями. Это потребовало слаженной работы 11 ведомств. Мы провели работу по внесению правок в два закона, шесть постановлений и три распоряжения правительства. Нам пришлось перестроить свое мышление, а некоторым ведомствам подключиться к системе межведомственного оборота, чего раньше не было сделано", - рассказал Оверчук.

Создание цифровой платформы для экспортеров вписывается в общий тренд на цифровизацию. Сокращение административных процедур особенно важно для начинающих экспортеров и экспортеров МСП. "Надеемся, что порог выхода на внешние рынки благодаря новым сервисам будет снижен", - поделился вице-премьер. Вся работа вкупе должна содействовать достижению основной цели - нарастить несырьевой неэнергетический экспорт до 180 млрд долларов в год к 2024 году согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".