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26 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)

Изменение в перечне общественных объединений и религиозных организаций

Опубликован 26 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности

Изменение в перечне общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Наименование экстремистской организации под порядковым номером 78 изложить в следующей редакции:

78. Международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (другие используемые наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство", АУЕ, А.У.Е.) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 и дополнительное решение Верховного Суда Российской Федерации от 02.10.2020).

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