Первые результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых появятся в декабре

Промежуточные результаты исследований вакцины против коронавируса "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет могут быть опубликованы уже в середине декабря. Значительных нежелательных реакций после вакцинации у старшей возрастной группы не наблюдалось, сообщила в четверг 26 ноября главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

"Побочных эффектов значительных не наблюдалось, эксперты наблюдали антительный ответ у людей старшей возрастной группы, но все таки я думаю, что мы должны дождаться [окончательных] результатов. По тому, насколько я осведомлена, это будет примерно в середине декабря", - сказала Драпкина в эфире телеканала "360".

Она также сказала, что можно ожидать, что в новом году, после завершения соответствующих исследований, вакцину начнут прививать старшей возрастной группе. Ранее в Кремле заявили, что расширенная вакцинация против COVID-19 вакциной "Спутник V" начнется уже в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.