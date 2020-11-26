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26.11.2020 14:28
Рубрика: Власть

Песков: В последние годы действия Вашингтона стали менее предсказуемы

Текст: Кира Латухина

За последние годы действия США стали менее предсказуемы, поэтому сложно прогнозировать что-то в двусторонних отношениях. Об этом заявили в Кремле, отвечая на вопрос о диалоге Москвы и Вашингтона по урегулированию в Донбассе.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Мы каждый раз говорим, что если американская сторона способна убедить Киев быть приверженным взятым на себя обязательствам, это можно приветствовать", - напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "До сих пор, к сожалению, либо Вашингтон этого не хотел, либо не смог", - добавил он.

На вопрос о том будет ли восстановлен российско-американский диалог по Донбассу и кто будет этим заниматься из российских чиновников, представитель Кремля заметил: "В последнее время наши американские коллеги были гораздо менее предсказуемы, чем раньше, поэтому мы не беремся что-то прогнозировать в наших двусторонних отношениях".

Когда журналисты спросили, за какой период отношения стали такими, предположив, что при Дональде Трампе, Песков ответил: "Последние годы, как минимум".

"Мы не знаем, с кем, какой механизм, как мы можем говорить о том, кто будет представлять Российскую Федерацию", - также сказал пресс-секретарь президента, напомнив, что в целом эту тему ведет замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.

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