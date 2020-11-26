Почему убитые в Дании норки до сих пор беспокоят местных жителей

Убитые в начале ноября в Дании норки не дают покоя жителям города Хольстебро, вблизи с которого находится могильник несчастных животных. Разлагающиеся тушки стали наполняться газом и подниматься на поверхность земли.

Обеспокоенное местное население вызвало полицию. Стражи правопорядка быстро оцепили захоронение. Пресс-секретарь датской полиции Туомас Кристенсен заявил, что норок, видимо, зарыли недостаточно глубоко. "Животных закопали на глубину около метра. Но они поднялись на поверхность, поскольку их тела набухли из-за образования в них животных газов", - сказал он.

По мнению полицейского, риск заражения от мертвых норок сохраняется, так как на трупах остаются бактерии.

Напомним, что в Дании сразу на нескольких фермах были обнаружены норки, зараженные коронавирусом SARS-CoV-2. В короткий срок было убито 2,4 миллиона млекопитающих. Позже министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен принес извинения фермерам, признав, что уничтожать все поголовье не надо было.

Коронавирус также был выявлен у норок в Нидерландах, Испании и США.