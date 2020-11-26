Подготовлен законопроект о цифровизации системы аккредитации

Правительство поддержало внедрение механизма удаленной оценки при аккредитации в национальной системе аккредитации. Законопроект об этом, подготовленный Минэкономразвития, будет внесен в Госдуму. "Он направлен на цифровизацию всей деятельности системы аккредитации и органов по сертификации и испытательных лабораторий", - сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства.

В 2019 году было оформлено порядка 100 тысяч сертификатов соответствия и 1 млн деклараций о соответствии. Половина всей ввозимой в страну продукции требует таких документов. Данные о сертификатах и декларациях использует Федеральная таможенная служба, которая ежегодно направляет более 7 млн запросов в рамках электронного взаимодействия с Росаккредитацией. Почти 90% информации, которую таможня сейчас получает по системе межведомственного электронного взаимодействия, она получает от Росаккредитации, отметил глава Минэконономразвития.

В развитие цифровизации закрепляется возможность проводить удаленную оценку в рамках процедур по аккредитации. "Такая оценка будет проводиться в случаях, установленных правительством, с использованием средств видеосвязи. Этот механизм особенно актуален в последнее время и позволит проводить оценку заявителя на соответствие критериям аккредитации дистанционно, без выезда на место осуществления деятельности", - сообщил министр.

Кроме того, законопроект предполагает упростить процедуру сокращения области аккредитации. Ежегодно Росаккредитация предоставляет более 3 тысяч государственных услуг по сокращению области аккредитации. Данные изменения вносятся на основании заявления аккредитованного лица. Минэкономразвития предлагает наделить аккредитованные лица правом самостоятельно вносить необходимые изменения в реестр. Это позволит снизить административные издержки аккредитованных лиц, в том числе на подготовку необходимых документов и их направление в Росаккредитацию.

Помимо этого, предлагается изменить подходы к формированию единых перечней продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия, которые утверждены постановлением Правительства от 1 декабря 2002 г. № 982. Порядок установления требований безопасности к такой продукции и правил подтверждения их соответствия четко не прописан, в нем нет кодов ТН ВЭД.

Предлагаемые изменения четко закрепят, что включение в перечень соответствующей продукции возможно только при условии указания стандартов, которым она должна соответствовать, методов их испытаний и правил сертификации или декларирования, а также соответствующих кодов. "Это сделает систему установления обязательных требований по безопасности в этой части максимально прозрачной", - подчеркнул Максим Решетников.

Законопроект разработан Минэкономразвития в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины".