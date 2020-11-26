Польские храмы перейдут на безналичный расчет

Министр финансов Польши Тадеуш Кощчинский призвал польские католические храмы принимать пожертвования банковскими картами.

"Я хотел бы, чтобы общество имело возможность везде платить банковской картой. Большой сектор в Польше - это Костел. Мы призываем его подумать о том, чтобы начать принимать пожертвования безналичным способом", - цитирует Кощчинского телеканал TVN24. Министр пояснил, что храмы теряют часть доходов из-за того, что пожертвования собирают "дедовским способом" - устанавливая у входа ящики-копилки, и обходя прихожан с тарелкой во время Мессы. Сейчас, когда большая часть верующих участвует в воскресных службах онлайн, церковь практически лишилась этого источника дохода, и вопрос безналичных платежей становится особенно актуальным. Потери костела из-за пандемии колоссальны. Около 90 процентов жителей Польши - католики, и, по данным ежегодного статистического бюллетеня католической церкви, до введения режима ограничений из-за коронавируса около сорока процентов из них каждую неделю посещали Мессу, а значит - делали пожертвования.

Конечно, в Польше уже есть церкви, оборудованные платежными терминалами. Год назад в одном из храмов Кракова установили такой "пожертвомат", который позволяет выбрать размер пожертвования и оплатить его бесконтактным способом: картой, телефоном или часами. Его настоятель ксендз Анджей Копич считает: "Четыре года назад 12 процентов поляков пользовались платежными картами, а сегодня их уже более 60 процентов. Мы часть современного общества, и должны быть открытыми для новых возможностей". Но таких храмов единицы, а всего в Польше 10 356 католических приходов. При этом, по статистическим данным, каждый десятый поляк предпочитает не пользоваться для расчетов наличными деньгами, а сам министр финансов признался, что уже два года практически не держал в руках бумажных денег.

Во Франции бесконтактные пожертвования давно стали нормой - в некоторых храмах такая возможность существует с 2016 года. Например, в парижском соборе Сен-Франсуа де Молитор верующий может выбрать на табло сумму от 2 до 16 евро. В прошлом году в крупных городах Италии, например, в Турине, в качестве эксперимента платежные автоматы установили в наиболее популярных у туристов церквях. Англиканская церковь уже поставила такие терминалы в 16 тысячах приходов, причем, платить можно картой и телефоном. Похожая ситуация в Венгрии: например, в храме Сердца Иисуса в Будапеште по выходным играет орган, и есть автомат, принимающий пожертвования.