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26.11.2020 16:18
Рубрика: В мире

Польские храмы перейдут на безналичный расчет

Текст: Ариадна Рокоссовская
Министр финансов Польши Тадеуш Кощчинский призвал польские католические храмы принимать пожертвования банковскими картами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Я хотел бы, чтобы общество имело возможность везде платить банковской картой. Большой сектор в Польше - это Костел. Мы призываем его подумать о том, чтобы начать принимать пожертвования безналичным способом", - цитирует Кощчинского телеканал TVN24. Министр пояснил, что храмы теряют часть доходов из-за того, что пожертвования собирают "дедовским способом" - устанавливая у входа ящики-копилки, и обходя прихожан с тарелкой во время Мессы. Сейчас, когда большая часть верующих участвует в воскресных службах онлайн, церковь практически лишилась этого источника дохода, и вопрос безналичных платежей становится особенно актуальным. Потери костела из-за пандемии колоссальны. Около 90 процентов жителей Польши - католики, и, по данным ежегодного статистического бюллетеня католической церкви, до введения режима ограничений из-за коронавируса около сорока процентов из них каждую неделю посещали Мессу, а значит - делали пожертвования.

Фото: iStock
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Конечно, в Польше уже есть церкви, оборудованные платежными терминалами. Год назад в одном из храмов Кракова установили такой "пожертвомат", который позволяет выбрать размер пожертвования и оплатить его бесконтактным способом: картой, телефоном или часами. Его настоятель ксендз Анджей Копич считает: "Четыре года назад 12 процентов поляков пользовались платежными картами, а сегодня их уже более 60 процентов. Мы часть современного общества, и должны быть открытыми для новых возможностей". Но таких храмов единицы, а всего в Польше 10 356 католических приходов. При этом, по статистическим данным, каждый десятый поляк предпочитает не пользоваться для расчетов наличными деньгами, а сам министр финансов признался, что уже два года практически не держал в руках бумажных денег.

Во Франции бесконтактные пожертвования давно стали нормой - в некоторых храмах такая возможность существует с 2016 года. Например, в парижском соборе Сен-Франсуа де Молитор верующий может выбрать на табло сумму от 2 до 16 евро. В прошлом году в крупных городах Италии, например, в Турине, в качестве эксперимента платежные автоматы установили в наиболее популярных у туристов церквях. Англиканская церковь уже поставила такие терминалы в 16 тысячах приходов, причем, платить можно картой и телефоном. Похожая ситуация в Венгрии: например, в храме Сердца Иисуса в Будапеште по выходным играет орган, и есть автомат, принимающий пожертвования.

В мире Европа Польша

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